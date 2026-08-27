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Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. tur eşleşmeleri belli oldu
Spor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. tur eşleşmeleri belli oldu

Yeniakit Publisher
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) heyecan, Riva'da gerçekleştirilen 1. eleme turu kura çekimiyle başladı. Profesyonel liglerde takımı bulunmayan illerden gelen 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekibi ile TFF 3. Lig'den 20 takımın eşleştiği ilk turda toplam 40 kulüp mücadele edecek. Karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

ZTK’da heyecan, çekilen 1. eleme turu kuralarıyla başladı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte takımların ilk turdaki rakipleri resmen netleşti.

Kura çekimine, bu sezon profesyonel liglerde takımı yer almayan illerden gelen 20 PGL ekibi ile TFF 3. Lig'de mücadele verecek 20 takım katıldı.

Toplam 40 ekibin kozlarını paylaşacağı 1. eleme turu karşılaşmaları; 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Sahadan galibiyetle ayrılan 20 takım adını bir üst tura yazdıracak.

İŞTE 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ:

Galata Spor - Yalova FK 77 Spor Kulübü

İnkılap Futbol Kulübü - Beykoz A.Ş.

Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor

Altay - Söke 1907 Spor Kulübü

Bucaspor 1928 - Gaziemir G.O.G Spor Yat A.Ş.

Karaman Futbol Kulübü - Kepez Spor Futbol A.Ş.

Yeni Mersin İ.Y. Futbol A.Ş. - Bucak Belediye Oğuzhanspor

Osmaneli Spor - Eskişehir Anadoluspor

Kırıkkale FK Spor Kulübü - Ejderoğlu Kırşehir FSK

1923 Afyonkarahisar SK - Ürgüpspor

Çankırıgücü SK - Amasyaspor FK

Futbolseverlerin merakla beklediği müsabakalar atv, A2 ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun ilk kura çekim yapılacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun ilk kura çekim yapılacak

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun ilk kura çekim yapılacak

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