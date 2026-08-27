Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. tur eşleşmeleri belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) heyecan, Riva'da gerçekleştirilen 1. eleme turu kura çekimiyle başladı. Profesyonel liglerde takımı bulunmayan illerden gelen 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) ekibi ile TFF 3. Lig'den 20 takımın eşleştiği ilk turda toplam 40 kulüp mücadele edecek. Karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
ZTK’da heyecan, çekilen 1. eleme turu kuralarıyla başladı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte takımların ilk turdaki rakipleri resmen netleşti.
Kura çekimine, bu sezon profesyonel liglerde takımı yer almayan illerden gelen 20 PGL ekibi ile TFF 3. Lig'de mücadele verecek 20 takım katıldı.
Toplam 40 ekibin kozlarını paylaşacağı 1. eleme turu karşılaşmaları; 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Sahadan galibiyetle ayrılan 20 takım adını bir üst tura yazdıracak.
İŞTE 1. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ:
Galata Spor - Yalova FK 77 Spor Kulübü
İnkılap Futbol Kulübü - Beykoz A.Ş.
Uzunköprüspor - Kartal Bulvarspor
Altay - Söke 1907 Spor Kulübü
Bucaspor 1928 - Gaziemir G.O.G Spor Yat A.Ş.
Karaman Futbol Kulübü - Kepez Spor Futbol A.Ş.
Yeni Mersin İ.Y. Futbol A.Ş. - Bucak Belediye Oğuzhanspor
Osmaneli Spor - Eskişehir Anadoluspor
Kırıkkale FK Spor Kulübü - Ejderoğlu Kırşehir FSK
1923 Afyonkarahisar SK - Ürgüpspor
Çankırıgücü SK - Amasyaspor FK
Futbolseverlerin merakla beklediği müsabakalar atv, A2 ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.