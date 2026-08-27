Doğu Perinçek'ten çok tartışılacak İmamoğlu sözleri: “Amerikan derin devleti getirdi” İmamoğlu RAND Corporation projesi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, Ekrem İmamoğlu ve ABD'ye ilişkin yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Perinçek, İmamoğlu'nun siyasi yükselişinin arkasında ABD'nin bulunduğunu savunarak çok sert ifadeler kullandı.

“İMAMOĞLU'NU AMERİKAN DERİN DEVLETİ GETİRDİ”

Perinçek, konuşmasında açıkça,

“Ekrem İmamoğlu'nu Amerikan derin devleti getirdi.”

ifadelerini kullandı.

Perinçek'in sözleri yalnızca siyasi bir değerlendirmeden ibaret kalmadı. Vatan Partisi lideri, bu görüşünü temellendirirken RAND Corporation tarafından hazırlanan Türkiye raporuna işaret etti.

PERİNÇEK RAND RAPORUNU İŞARET ETTİ

Perinçek'in dikkat çektiği RAND Corporation'ın 2020 tarihli Turkey's Nationalist Course başlıklı raporunda Türkiye'nin iç ve dış siyasetindeki olası gelişmeler değerlendiriliyor.

Raporda İmamoğlu'na da özel olarak yer veriliyor ve 2019 İstanbul seçimlerindeki başarısının ardından Erdoğan'ın karşısında güçlü bir siyasi rakip olarak ortaya çıktığı değerlendirmesi yapılıyor.

Aydınlık'ın RAND raporuna ilişkin yayınlarında da bu bölüm özellikle mercek altına alınmıştı. Gazete, 2020'de yayımladığı kapsamlı yazı dizisinde raporun Türkiye siyasetine ilişkin senaryolarını incelemişti.

“ABD'NİN ADAYI ZATEN RAND RAPORUNDA AÇIKÇA İFADE EDİLİYORDU”

Perinçek'in aynı konudaki değerlendirmeleri yeni de değil.

Vatan Partisi lideri Aralık 2022'de yaptığı başka bir açıklamada da doğrudan RAND raporunu göstererek,

“Amerika Birleşik Devletleri'nin adayı zaten RAND Corporation raporunda açıkça ifade ediliyordu.”

demişti.

Perinçek ayrıca ABD yayınlarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri plana itildiğini ve İmamoğlu'nun öne çıkarıldığını savunmuş, “RAND Corporation raporlarında İmamoğlu açıkça öne çıkartılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

AYDINLIK DA YILLAR ÖNCE MANŞETE TAŞIDI

Aydınlık'ın arşivindeki yayınlar da Perinçek'in konuşmasında atıfta bulunduğu sürecin uzun süredir Vatan Partisi çevrelerinde gündeme getirildiğini gösteriyor.

Gazete, RAND raporunu 2020'de kapsamlı şekilde incelerken sonraki yıllarda da ABD'nin Türkiye'deki muhalefet stratejisi ile İmamoğlu'nun siyasi yükselişi arasında bağlantı bulunduğu görüşünü savunan haber ve analizler yayımladı.

Perinçek'in yeniden gündeme gelen,

“Ekrem İmamoğlu'nu Amerikan derin devleti getirdi”

çıkışının arkasına RAND Corporation raporunu koyması, tartışmayı yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.