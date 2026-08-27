  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pentagon'da Çin alarmı! Yücel Kaya sordu! Erdoğan gider, peki ya Türkiye? Erdoğan sonrasına hazır mısınız? Ali Karahasanoğlu isim isim açıkladı: Bakın hangi gerçekleri gizliyorlar! İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Suriye'ye karadan girdi, Lübnan'ı bombaladı Netanyahu'nun kapalı kapılar ardındaki korkusu sızdı: "Seçimi kaybediyoruz!" ABD uçak gemisini bölgeden çekti! İran'dan olay gönderme: Yoruldum patron! Fransa'da dehşet anları! Otomobil kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var Küreselci sağlık sistemi şokta! Küba kanseri yok eden ilaç mı geliştirdi? 27 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 27 Ağustos 2011: Mehmet Dumlu'nun vefatı (Halvetî-Şâbânî Şeyhi)
Gündem Doğu Perinçek'ten çok tartışılacak İmamoğlu sözleri: “Amerikan derin devleti getirdi” İmamoğlu RAND Corporation projesi
Gündem

Doğu Perinçek'ten çok tartışılacak İmamoğlu sözleri: “Amerikan derin devleti getirdi” İmamoğlu RAND Corporation projesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yükselişine ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. “Ekrem İmamoğlu'nu Amerikan derin devleti getirdi” diyen Perinçek, sözlerinin dayanağı olarak ABD merkezli RAND Corporation'ın Türkiye raporunu gösterdi. Perinçek'in işaret ettiği rapor, Aydınlık tarafından daha önce kapsamlı bir yazı dizisiyle mercek altına alınmıştı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, Ekrem İmamoğlu ve ABD'ye ilişkin yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Perinçek, İmamoğlu'nun siyasi yükselişinin arkasında ABD'nin bulunduğunu savunarak çok sert ifadeler kullandı.

“İMAMOĞLU'NU AMERİKAN DERİN DEVLETİ GETİRDİ”

Perinçek, konuşmasında açıkça,

“Ekrem İmamoğlu'nu Amerikan derin devleti getirdi.”

ifadelerini kullandı.

Perinçek'in sözleri yalnızca siyasi bir değerlendirmeden ibaret kalmadı. Vatan Partisi lideri, bu görüşünü temellendirirken RAND Corporation tarafından hazırlanan Türkiye raporuna işaret etti.

PERİNÇEK RAND RAPORUNU İŞARET ETTİ

Perinçek'in dikkat çektiği RAND Corporation'ın 2020 tarihli Turkey's Nationalist Course başlıklı raporunda Türkiye'nin iç ve dış siyasetindeki olası gelişmeler değerlendiriliyor.

Raporda İmamoğlu'na da özel olarak yer veriliyor ve 2019 İstanbul seçimlerindeki başarısının ardından Erdoğan'ın karşısında güçlü bir siyasi rakip olarak ortaya çıktığı değerlendirmesi yapılıyor.

Aydınlık'ın RAND raporuna ilişkin yayınlarında da bu bölüm özellikle mercek altına alınmıştı. Gazete, 2020'de yayımladığı kapsamlı yazı dizisinde raporun Türkiye siyasetine ilişkin senaryolarını incelemişti.

“ABD'NİN ADAYI ZATEN RAND RAPORUNDA AÇIKÇA İFADE EDİLİYORDU”

Perinçek'in aynı konudaki değerlendirmeleri yeni de değil.

Vatan Partisi lideri Aralık 2022'de yaptığı başka bir açıklamada da doğrudan RAND raporunu göstererek,

“Amerika Birleşik Devletleri'nin adayı zaten RAND Corporation raporunda açıkça ifade ediliyordu.”

demişti.

Perinçek ayrıca ABD yayınlarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri plana itildiğini ve İmamoğlu'nun öne çıkarıldığını savunmuş, “RAND Corporation raporlarında İmamoğlu açıkça öne çıkartılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

AYDINLIK DA YILLAR ÖNCE MANŞETE TAŞIDI

Aydınlık'ın arşivindeki yayınlar da Perinçek'in konuşmasında atıfta bulunduğu sürecin uzun süredir Vatan Partisi çevrelerinde gündeme getirildiğini gösteriyor.

Gazete, RAND raporunu 2020'de kapsamlı şekilde incelerken sonraki yıllarda da ABD'nin Türkiye'deki muhalefet stratejisi ile İmamoğlu'nun siyasi yükselişi arasında bağlantı bulunduğu görüşünü savunan haber ve analizler yayımladı.

Perinçek'in yeniden gündeme gelen,

“Ekrem İmamoğlu'nu Amerikan derin devleti getirdi”

çıkışının arkasına RAND Corporation raporunu koyması, tartışmayı yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.

Ali Karahasanoğlu yazdı: Hasan İmamoğlu'nun Akit sözleri mahkemeye damga vurdu
Ali Karahasanoğlu yazdı: Hasan İmamoğlu'nun Akit sözleri mahkemeye damga vurdu

Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: Hasan İmamoğlu'nun Akit sözleri mahkemeye damga vurdu

Belediyede rüşvet kavgası! İmamoğlu odasından çıkıp gelmiş!
Belediyede rüşvet kavgası! İmamoğlu odasından çıkıp gelmiş!

Gündem

Belediyede rüşvet kavgası! İmamoğlu odasından çıkıp gelmiş!

Ekrem İmamoğlu’nun ‘Yıldız’ından mahkemede şok itiraflar: "10 milyon doları sordu, ben şahit oldum"
Ekrem İmamoğlu’nun ‘Yıldız’ından mahkemede şok itiraflar: “10 milyon doları sordu, ben şahit oldum”

Gündem

Ekrem İmamoğlu’nun ‘Yıldız’ından mahkemede şok itiraflar: “10 milyon doları sordu, ben şahit oldum”

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

AYNEN,İmamoğlu,Türkiye aleyhine bilinçli projedir.

Adalet

Hak mağdur olursa Kendi memleketinde fakir kalırsa Kendi ülkesine misafir olarak yaşarsa arayışlara gider yılanı da bulur haini de seçer yılanı da seçer düşmanı da seçer biz bu hale getiren insanlar düşünsün bunu aileyi yıkarsan kadının eline fırsat verirsen erkek bu memlekette misafir gibi olursa kendi kazandığı evinde kalmazsa dışarıda araçlarda arabalarda kalırsa emekli torunlarını sevemezse hacca umreye gidemezse ailesinin yuvasını çatalda toplayamazsa o zaman halk arayışa girer Lider arayışına girer bunu yukarıdakiler düşünmesi lazım ama bu hale geçsene yine onlar verdiler projeye
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23