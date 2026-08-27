Beşiktaş resmen açıkladı! Fabio Miretti bugün geliyor

Beşiktaş, Fabio Miretti transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Fabio Miretti’yi taşıyan uçak bugün saat 16.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

ÖNDER ÖZEN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, Zalgiris deplasmanında yaptığı açıklamada Miretti'yi duyurdu. Özen, "Miretti için de bekleyelim ve görelim. Bitsin, öyle bakalım. Miretti'nin ardından 1-2 transfer daha olur." ifadelerini kullandı.

U23'E DE UYGUN

Beşiktaş'ın Juventus'tan transfer ettiği Fabio Miretti, yaşından dolayı Süper Lig U23 kontenjanına da uyuyor. Bu yüzden İtalyan futbolcu yabancı futbolcu sayılmayacak.