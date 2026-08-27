Uzun bir aradan sonra Devler Ligi’nde iki takımımız var! Türk futbolunda 19 yıl sonra bir ilk

Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl sonra iki takımla temsil edilecek.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın doğrudan lig aşamasına katılma hakkı kazandığı organizasyonda Fenerbahçe de play-off turunda Lyon'u eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2007-2008 sezonunda iki takımla yer almıştı.

Söz konusu sezonda Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe ile lig ikincisi Beşiktaş, ön eleme turlarını geçerek grup aşamasına katılmıştı.

Bu sezonun ardından Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda iki takımla grup veya lig aşamasında temsil edilememişti.

Türk takımları daha önce 1997-1998, 2000-2001 ve 2003-2004 sezonlarında Galatasaray ve Beşiktaş; 2001-2002 sezonunda Galatasaray ve Fenerbahçe; 2007-2008 sezonunda ise Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla mücadele etmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda lig aşamasına kalmasıyla, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez aynı sezonda iki temsilcimiz mücadele edecek.