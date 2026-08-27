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Ekonomi Merkez’in rezervleri bir haftada 5 milyar dolar arttı
Ekonomi

Merkez’in rezervleri bir haftada 5 milyar dolar arttı

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Merkez’in rezervleri bir haftada 5 milyar dolar arttı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 21 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Ağustos ile biten haftada 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 938 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 166 milyon dolardan 74 milyar 228 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 21 Ağustos haftasında 5 milyar 886 milyon dolar artarak 108 milyar 334 milyon dolardan 114 milyar 221 milyon dolara yükseldi.

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