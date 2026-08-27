İmamoğlu suç örgütü davasında kirli transfer! KİPTAŞ’ın müdürü lüks aracı böyle kapmış

Murat Erenler, Adem Soytekin’in verdiği nakit parayla Range Rover Discovery marka aracın Ali Kurt’un kayınbiraderi Erencan Kuyulak adına satın alındığını, aracı Kurt’un eşine bizzat teslim ettiğini doğruladı. Yaklaşık bir yıl sonra ise Soytekin’in Erenler’in hesabına iki ayrı havaleyle gönderdiği parayla aynı araç bu kez 5 milyon 500 bin TL’ye Erenler adına geri alındı. Erenler ayrıca, dosyaya konu 500 bin doları Ali Kurt’un şoförüne teslim ettiğini ve Soytekin’in daha sonra kendisine “Parayı senin götürmeni Ali Kurt istedi” dediğini mahkeme huzurunda anlattı.

LÜKS ARAÇ TRAFİĞİ MAHKEMEDE

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında dikkat çeken bir ifade daha mahkeme kayıtlarına girdi. Adem Soytekin’in yanında çalışan Murat Erenler, Soytekin ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt arasındaki ilişkiye ilişkin bildiklerini anlattı.

Erenler, Soytekin’in yanında 2018 yılında çalışmaya başladığını; şirket şantiyelerinin güvenliği ile tamamlanan projelerin geçici yönetim kurullarında görev yaptığını söyledi. Soytekin ile Kurt’un sık sık bir araya geldiklerini, birlikte yemek yediklerini ve aralarında samimi bir ilişki bulunduğunu anlattı.

PARAYI ADEM SOYTEKİN VERDİ, ARAÇ ALİ KURT’UN KAYINBİRADERİNE ALINDI

Duruşma savcısının soruları üzerine Erenler’in daha önce verdiği Range Rover ifadesi açıldı. Erenler, Adem Soytekin’in talimatıyla 34 NJ 194 plakalı Range Rover Discovery marka aracın satın alınması sürecinde bizzat görev aldığını doğruladı.

Soytekin’in kendisine Erencan Kuyulak isimli kişinin telefon numarasını verdiğini anlatan Erenler, Kuyulak’ın daha sonra Ali Kurt’un kayınbiraderi olduğunu öğrendiğini söyledi.

Araç için gereken parayı Soytekin’den aldığını belirten Erenler, satış bedelini nakit olarak kendisinin ödediğini, ancak noter devrinin Erencan Kuyulak adına gerçekleştirildiğini kayda geçirdi.

ANAHTARI VE ARACI ALİ KURT’UN EŞİNE TESLİM ETTİ

Lüks aracın satın alınmasının ardından yaşanan süreç de mahkemede ayrıntılı şekilde konuşuldu.

Erenler, noter devrinden sonra aracın yaklaşık iki gün kendisinde kaldığını, ardından Adem Soytekin’in talimatıyla aracı Ali Kurt’un kayınvalidesinin Halkalı’daki evinin otoparkına götürdüğünü anlattı.

Savcının önceki ifadesini hatırlatması üzerine Erenler, aracı Ali Kurt’un eşine teslim ettiği yönündeki beyanının doğru olduğunu açıkça teyit etti.

Böylece parası Soytekin tarafından karşılanan lüks aracın mülkiyetinin Ali Kurt’un kayınbiraderi üzerine geçirildiği, aracın ise Kurt ailesinin kullanımına bırakıldığı mahkeme ifadesine yansıdı.

1 YIL SONRA AYNI ARAÇ 5,5 MİLYON TL’YE GERİ ALINDI

Araç trafiğinin ikinci ayağı ise yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti. Savcı, Erenler’e aynı aracın daha sonra yeniden satın alınıp alınmadığını sordu. Erenler, “Evet. 5 milyon 500 bin TL’ye satın aldım. Kendi adıma satın aldım.” dedi.

Savcının, ilk alımda olduğu gibi geri alımda da paranın Adem Soytekin tarafından karşılanıp karşılanmadığını sorması üzerine Erenler, Soytekin’in kendi hesabına iki ayrı havaleyle para gönderdiğini ve bu parayla aracın noter satışını kendi üzerine aldığını doğruladı.

Savcı yaşananları şu şekilde özetledi: “İlk aracı Ali Bey’in kayınbiraderi alırken de parayı Adem Soytekin verdi. Satışı o beyefendi üzerine yaptınız. Ardından bir sene geçti. Adem Soytekin hesabınıza para gönderdi. O parayla bir daha bu aracı kendiniz aldınız.” Erenler’in cevabı net oldu: “Evet Sayın Savcım.”

500 BİN DOLARLIK TESLİMATI DA ANLATTI

Duruşmada yalnızca araç değil, dosyaya konu 500 bin dolarlık para teslimatı da Erenler’e soruldu.

Savcının “Bu 500 bin dolar parayı Ali Kurt’a nerede teslim ettiniz?” sorusuna Erenler, parayı doğrudan Kurt’a değil, Ali Kurt’un şoförü Murat Başbuğ’a teslim ettiğini söyledi.

Teslimat yerini de ayrıntılarıyla anlatan Erenler, “Tema İstanbul’un alt yolunda ara bir sokakta. Kendisiyle buluştuk.” dedi.

Neden böyle bir noktanın tercih edildiğinin sorulması üzerine ise şoförün o bölgeye yakın olduğunu söylediğini ve telefonla buluşarak parayı teslim ettiğini anlattı.

MAHKEME BAŞKANININ O SÖZÜNE “DOĞRUDUR” CEVABI VERDİ

Erenler’in savunmasındaki en dikkat çekici bölümlerden biri de Soytekin’in kendisine daha sonra anlattığı konuşma oldu. Erenler, 2025 yılında Soytekin tahliye olduktan sonra kendisiyle baş başa görüştüğünü ve yaşadıkları nedeniyle hesap sorduğunu anlattı.

Bu görüşmede Soytekin’in, içeride ciddi miktarda alacağı bulunduğunu ve bunu tahsil etmek amacıyla söz konusu ödemeleri yapmak zorunda kaldığını söylediğini aktaran Erenler, ardından şu ifadeyi kullandı: “Hatta Ali Kurt’un da beni tanıdığı için parayı benim götürmemi Ali Kurt’un kendisinden istediğini bana anlattı.”

Mahkeme Başkanı, Erenler’in bu sözlerini özellikle tekrar sorarak “Adem Soytekin’in size böyle söylediğini aktardınız” dedi. Erenler, “Doğrudur.” cevabını verdi.

“BU PARALARIN RÜŞVET OLDUĞUNU ADEM SOYTEKİN SÖYLÜYOR”

Erenler, para teslimatlarını gerçekleştirdiği dönemde bunların hangi amaçla verildiğini bilmediğini savundu. Soytekin’in kendisine açıkça “Bu rüşvet parasıdır” demediğini anlatan Erenler, çalışan olarak patronunun talimatını yerine getirdiğini söyledi.

Ancak daha sonra dosyada paraların mahiyetinin ortaya çıktığını belirterek şu dikkat çekici ifadeyi kullandı: “Bu paraların rüşvet olduğunu zaten Adem Soytekin söylemektedir.”

Erenler, Ali Kurt ile Soytekin’in sık sık görüştüğünü ve samimi olduklarını da vurguladı.

ALİ KURT’UN EŞİNİN TAKİP EDİLMESİNİ DE ADEM SOYTEKİN İSTEMİŞ

Savcılık, Erenler’in önceki ifadesinde yer alan başka bir ayrıntıyı da duruşmada gündeme getirdi.

Buna göre Soytekin, bir dönem Ali Kurt’un eşinin takip edildiğinden endişe ettiğini söyleyerek Erenler’den iki gün boyunca Kurt’un eşini takip etmesini ve herhangi bir risk bulunup bulunmadığını kontrol etmesini istemişti.

Savcı, bu olay ile para ve araç trafiğini hatırlatarak Soytekin-Kurt ilişkisinin yoğunluğunu sordu. Erenler ise iki ismin “Sürekli bir arada olmaları, buluşmaları, yemek yemeleri” şeklinde bir yakınlık içerisinde olduklarını anlattı ve savcının “Bir samimiyetleri vardı, öyle mi?” sorusuna “Tabii.” cevabını verdi.

AYNI HATTA PARA, ARAÇ VE AİLE BAĞLANTISI

Murat Erenler’in mahkeme huzurundaki anlatımı, dosyada Soytekin ile Kurt arasındaki ilişkiye ilişkin üç dikkat çekici başlığı aynı noktada buluşturdu: para teslimatı, lüks araç devri ve aile üzerinden gerçekleştirilen mülkiyet işlemleri.

Erenler’in doğruladığı sürece göre; parası Adem Soytekin tarafından karşılanan Range Rover önce Ali Kurt’un kayınbiraderi Erencan Kuyulak adına satın alındı, araç Ali Kurt’un eşine teslim edildi, yaklaşık bir yıl sonra ise yine Soytekin’in gönderdiği parayla 5 milyon 500 bin TL karşılığında Murat Erenler adına geri alındı.

Erenler ayrıca, dosyaya konu 500 bin doları Kurt’un şoförüne bizzat teslim ettiğini ve Soytekin’in kendisine bu teslimatı Ali Kurt’un özellikle Erenler üzerinden yapılmasını istediğini söylediğini mahkemede teyit etti.

İmamoğlu Suç Örgütü davasındaki bu ifadelerle birlikte, Soytekin-Kurt hattındaki para ve mal varlığı hareketlerinin neden üçüncü kişiler ve aile fertleri üzerinden gerçekleştirildiği sorusu dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri hâline geldi.