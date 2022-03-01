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Spor Ziraat Türkiye kupası yarın hangi maçlar var?
Spor

Ziraat Türkiye kupası yarın hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak. Futbolseverler ise yarın yani 2 Mart Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Türkiye Kupası çeyrek final maçları:

Yeniakit Publisher
2022-03-01 15:08:00 -
Ziraat Türkiye kupası yarın hangi maçlar var?

Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Futbolseverler kupada yarın hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı.

Ziraat Türkiye kupası yarın hangi maçlar var?

Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.

Bugün:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Mart Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Halil Umut Meler

3 Mart Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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