Bu detaya dikkat: Pancar kvassın bu faydasını kimse bilmiyor!

Pancar kvass geçirdiği fermantasyon sürecinin ardından içeriği nedeniyle bağırsak florasının dengeli olmasını ve sindirim sisteminin normal işleyişini sürdürmesini sağlar. Pancar kvass canlı mikroorganizma içeren fermente bir içecek olduğu için bağışıklık sistemini de güçlendirir. Kırmızı pancar, nitrik oksit açısından zengin sebzelerden biridir. Nitrik oksit, damarların gevşemesine ve kan akışının düzenlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle pancar kvass da kan akışını düzenler ancak içeriğindeki tuz nedeniyle tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir. Pancar, potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerdiği için kasların çalışması, sinir sistemi ve vücudun sıvı dengesinin korunması açısından önemlidir. Pancar kvass kişinin mineral içerdiğinin bir kısmını sağlar. Öte yandan pancar kvassın tansiyona iyi geldiği ancak doktora danışarak tüketilmesi gerekir.