Bu detaya dikkat: Pancar kvassın bu faydasını kimse bilmiyor!
Pancarın kendisini tüketmek kadar fermente içeceği kvass da son yıllarda tüketiliyor. Bu da etkili bir metot olarak duruyor...
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Pancarın kendisini tüketmek kadar fermente içeceği kvass da son yıllarda tüketiliyor. Bu da etkili bir metot olarak duruyor...
Kırmızı pancarın su ve tuzla fermente edilmesiyle hazırlanan kvassın bağırsak sağlığını desteklediği ve tansiyona iyi geldiği ortaya çıktı. Peki, pancar kvass faydaları nelerdir? Pancar kvass tarifi...
Pancar kvass, kırmızı pancarın tuzlu su içerisinde bekletilerek fermantasyona bırakılmasıyla elde edilen geleneksel bir içecektir. Hafif ekşi bir tadı olan pancar kvass son yıllarda vücuda olan faydaları ile gündeme geliyor ve araştırılıyor. Pancar kvass bağırsaktan, tansiyona, kan basıncını düzenlemekten bağışıklık sistemine kadar birçok noktada destekleyici oluyor.
Pancar kvass geçirdiği fermantasyon sürecinin ardından içeriği nedeniyle bağırsak florasının dengeli olmasını ve sindirim sisteminin normal işleyişini sürdürmesini sağlar. Pancar kvass canlı mikroorganizma içeren fermente bir içecek olduğu için bağışıklık sistemini de güçlendirir. Kırmızı pancar, nitrik oksit açısından zengin sebzelerden biridir. Nitrik oksit, damarların gevşemesine ve kan akışının düzenlenmesine yardımcı olur. Bu nedenle pancar kvass da kan akışını düzenler ancak içeriğindeki tuz nedeniyle tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir. Pancar, potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerdiği için kasların çalışması, sinir sistemi ve vücudun sıvı dengesinin korunması açısından önemlidir. Pancar kvass kişinin mineral içerdiğinin bir kısmını sağlar. Öte yandan pancar kvassın tansiyona iyi geldiği ancak doktora danışarak tüketilmesi gerekir.
Pancar kvass tüketiminde yarım çay bardağı kadar içilmesi gerekiyor. Ancak tüketim miktarı kişinin genel beslenmesine, sağlık durumuna ve içeceğin tuz oranına göre değerlendirilir.
Tansiyon sorunu yaşayanlar: Yüksek tansiyonu olanların kvassın içeriğindeki tuzu göz önünde bulundurması gerekir. Düşük tansiyonu olanlar: Pancarda bulunan nitrat kan basıncı üzerinde etkilidir ve düşük tansiyonu olanların dikkatli tüketmesi gerekir.
Hamileler ve emziren anneler: Ev yapımı fermente ürünlerde saklama koşullarının değişmesi nedeniyle doktor kontrolünde tüketilmesi gerekir. Sindirim sistemi hassas olan kişiler: Fermente içecekler bazı kişilerde şişkinlik, gaz veya mide rahatsızlığına neden olur. Bu nedenle tüketime küçük porsiyonlarla başlanmalı. Ayrıca evde hazırlanan pancar kvassda küf ve kötü koku fark edildiğinde tüketilmemelidir.
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