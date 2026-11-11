AKOM'dan İstanbul’a fırtına uyarısı!

12 Kasım 2026 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, lodos fırtınası bekleniyor. Sıcaklık ise en düşük 14, en yüksek 22 derece. 13 Kasım 2026 Cuma: Parçalı bulutlu, kuvvetli lodos fırtınası bekleniyor. Sıcaklık ise en düşük 16, en yüksek 21 derece 14 Kasım 2026 Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık ise en düşük 10, en yüksek 21 derece. 15 Kasım 2026 Pazar: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor: Sıcaklık ise en düşük 8, en yüksek 13 derece. 16 Kasım 2026 Pazartesi: Çok bulutlu ve yerel yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise en düşük 7, en yüksek 14 derece. 17 Kasım 2026 Salı: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise en düşük 8, en yüksek 15 derece.