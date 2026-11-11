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AKOM'dan İstanbul’a fırtına uyarısı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AKOM'dan İstanbul’a fırtına uyarısı!

AKOM, İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin açıklama yaptı. Megakentte hafta boyunca yağış öngörülmediğini bildiren kurum, bu kez İstanbulluları kuvvetli fırtınaya karşı uyardı.

#1
Foto - AKOM'dan İstanbul’a fırtına uyarısı!

Günlerdir yağışlı havanın etkisi altında bulunan İstanbul’da hava bir nebze de olsa açılıyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 11 Kasım Çarşamba günü yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda İstanbullulara yaklaşan fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. AKOM hava tahmin raporuna göre 11 Kasım Çarşamba günü hava çok bulutlu olurken, öğlen saatlerinde hava sıcaklığı 19 dereceye kadar yükselecek. Ancak gece saatlerinde sıcaklık yeniden 12 dereceye düşecek.

#2
Foto - AKOM'dan İstanbul’a fırtına uyarısı!

PERŞEMBE GÜNÜ FIRTINA KAPIYI ÇALACAK İstanbul’da her ne kadar yağmurlu havalara ara verilmiş olsa da AKOM bu sefer de kuvvetli fırtına için vatandaşlara uyarıda bulundu. Rüzgarın yarın (Perşembe) günü itibariyle şiddetini artırması beklenirken, Cumartesi sabah saatlerine kadar fırtına, yer yer kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

#3
Foto - AKOM'dan İstanbul’a fırtına uyarısı!

RÜZGARIN HIZI 80 KM'YE KADAR ÇIKACAK Rüzgarın hızı saatte 40-80 km beklenirken, sıcaklıklar ise 20 derecelerin üzerinde seyredecek. Öte yandan Cumartesi günü kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. Bu kapsamda hafta sonu etkili olacak yağışlı havada metrekareye 15-35 kg arası yağmur düşmesi bekleniyor.

#4
Foto - AKOM'dan İstanbul’a fırtına uyarısı!

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR AKOM tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre perşembe ve cuma günleri fırtına etkili olurken, cumartesi günü gök gürültülü ve sağanak yağış şehri etkisi altına alacak. Öte yandan hafta içi 22 derecelere kadar hava sıcaklıkları hafta sonu itibariyle yeniden hızla düşecek. Haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde İstanbul’da beklenen hava durumu şu şekilde:

#5
Foto - AKOM'dan İstanbul’a fırtına uyarısı!

12 Kasım 2026 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, lodos fırtınası bekleniyor. Sıcaklık ise en düşük 14, en yüksek 22 derece. 13 Kasım 2026 Cuma: Parçalı bulutlu, kuvvetli lodos fırtınası bekleniyor. Sıcaklık ise en düşük 16, en yüksek 21 derece 14 Kasım 2026 Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık ise en düşük 10, en yüksek 21 derece. 15 Kasım 2026 Pazar: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor: Sıcaklık ise en düşük 8, en yüksek 13 derece. 16 Kasım 2026 Pazartesi: Çok bulutlu ve yerel yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise en düşük 7, en yüksek 14 derece. 17 Kasım 2026 Salı: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise en düşük 8, en yüksek 15 derece.

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