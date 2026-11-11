  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emrah Savcı 'sarı poşet' tartışmasını yazdı: Biri bu skandalın perde arkasını bizlere anlatacak mı? 2 günlük tatil geldi! Bu ilçelerdeki kamu personeline idari izin Tutuklu eski eş Kotil’den Sarıgül’e isyan Yanlış evliliğin bedeli ağır oldu! Süper Lig ve 1. Lig'de yeni dönem! TFF'den maçlarda flaş değişiklik İzmir’de can kaybı 18'e çıktı! Fabrikanın sahibi gözaltında Burada bir çelişki yok mu? Hem vahşetçi ve işgalciler hem de medeniler Amedspor başkanı bile ikna oldu ama… ‘Sarı torba’ iddiasıyla kaos arayanlar var! Tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine atanmıştı: Terzioğlu’ndan ‘abdestimizden şüphemiz yok’ mesajı Murat Kurum COP31’de küresel güçlere meydan okudu: "Dönüşüme girmeyen ülke geri kalmaya mahkumdur!" Teröristler çocuğu öldürüp naaşını kaçırdı!
Dünya İsrail basınından İran iddiası: Zamir, Netanyahu’nun saldırı planına karşı çıktı
Dünya

İsrail basınından İran iddiası: Zamir, Netanyahu’nun saldırı planına karşı çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail basınından İran iddiası: Zamir, Netanyahu’nun saldırı planına karşı çıktı

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in son toplantılarda İran’a yönelik yeni bir saldırıya bir kez daha itiraz ettiğini öne sürdü. Habere göre Zamir, İsrail’deki siyasi belirsizlik ve ABD’deki ara seçimlerin ardından böyle bir adımı “tedbirsizlik” olarak değerlendirdi.

İran’a yönelik olası bir askeri operasyonun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında yeniden görüş ayrılığına yol açtığı iddia edildi. Kanal 12, isimlerini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Zamir’in mevcut koşullarda saldırı düzenlenmesine karşı çıktığını aktardı.

Haberde, Zamir’in değerlendirmesinde İsrail’deki siyasi belirsizliğin yanı sıra ABD’de geçen hafta yapılan ara seçimlerde seçmenlerin Başkan Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Partisine gösterdiği tepkinin de etkili olduğu belirtildi.

Haberde, İsrail'deki siyasi belirsizliğe ve geçen hafta ABD'de yapılan ara seçimlerde seçmenlerin Başkan Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçi Parti'ye gösterdiği tepkiye işaret edilerek, Zamir'in mevcut koşullarda İran'a saldırı düzenlenmesini "tedbirsizlik" olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Netanyahu'nun seçim öncesi İran'a saldırı planı

İsrail basını, daha önce Netanyahu'nun 27 Ekim'deki genel seçimlerin hemen öncesinde orduya İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleme talimatı verdiğini öne sürmüştü.

Zamir'in ise söz konusu talimatın bir "hesap hatasına" yol açabileceği endişesiyle saldırıya karşı çıktığı ve emrin yazılı ve ıslak imzalı olarak verilmesini talep ettiği iddia edilmişti.

İsrail basını, Netanyahu ile Zamir arasında İran'a yönelik askeri planlar nedeniyle yaşandığı öne sürülen anlaşmazlığı "eşi benzeri görülmemiş bir kriz" olarak nitelendirmişti.

"Financial Times" gazetesi de Netanyahu'nun seçimler öncesinde İran'daki sivil altyapıyı hedef alan kapsamlı bir saldırı planı hazırladığını, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın buna karşı çıktığını ileri sürmüştü.

Pazar günü dünya kan emici vampir olan Netanyahu'dan kurtuluyor
Pazar günü dünya kan emici vampir olan Netanyahu'dan kurtuluyor

Gündem

Pazar günü dünya kan emici vampir olan Netanyahu'dan kurtuluyor

İranlı tatlıcının büyük şanssızlığı! Netanyahu'ya benziyor diye kimse alış veriş yapmıyor
İranlı tatlıcının büyük şanssızlığı! Netanyahu'ya benziyor diye kimse alış veriş yapmıyor

Dünya

İranlı tatlıcının büyük şanssızlığı! Netanyahu'ya benziyor diye kimse alış veriş yapmıyor

Eski danışmanı deşifre etti: Siyonist katil Netanyahu'nun paçaları tutuştu
Eski danışmanı deşifre etti: Siyonist katil Netanyahu'nun paçaları tutuştu

Dünya

Eski danışmanı deşifre etti: Siyonist katil Netanyahu'nun paçaları tutuştu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ha İsrail Ha İran

İsrail'e bakıyorsun, Gazze'de 80.000 Müslümanı katletmiş. İran'a bakıyorsun, Suriye'de en az 500.000 Müslümanı katletmiş. Afganistan, Sudan, Yemen ve Irak'taki İran faaliyetlerinden bahsetmiyorum bile. Müslüman Katilliğinde İran, İsrail'i geçmiştir. Sosyal medyada, İran propogandalarının, animasyonlarının sayısı da gün geçtikçe artmaktadır.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23