  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emrah Savcı 'sarı poşet' tartışmasını yazdı: Biri bu skandalın perde arkasını bizlere anlatacak mı? 2 günlük tatil geldi! Bu ilçelerdeki kamu personeline idari izin Tutuklu eski eş Kotil’den Sarıgül’e isyan Yanlış evliliğin bedeli ağır oldu! Süper Lig ve 1. Lig'de yeni dönem! TFF'den maçlarda flaş değişiklik İzmir’de can kaybı 18'e çıktı! Fabrikanın sahibi gözaltında Burada bir çelişki yok mu? Hem vahşetçi ve işgalciler hem de medeniler Amedspor başkanı bile ikna oldu ama… ‘Sarı torba’ iddiasıyla kaos arayanlar var! Tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine atanmıştı: Terzioğlu’ndan ‘abdestimizden şüphemiz yok’ mesajı Murat Kurum COP31’de küresel güçlere meydan okudu: "Dönüşüme girmeyen ülke geri kalmaya mahkumdur!" Teröristler çocuğu öldürüp naaşını kaçırdı!
Gündem Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı! CHP'den firari Mahiroğlu'na suç duyurusu
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı! CHP'den firari Mahiroğlu'na suç duyurusu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı! CHP'den firari Mahiroğlu'na suç duyurusu

Hakkında rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmaları bulunan ve yurt dışında firari olan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun iddialarına karşı CHP'den hamle geldi. CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülen ve yurt dışında firari olduğu bilinen Mahiroğlu isimli şahsın, Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı mesnetsiz iddialar karşısında hukuki süreç başlatılacaktır. Söz konusu açıklamalar nedeniyle Mahiroğlu hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'iftira' suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır" diyerek hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

Hakkında yürütülen "rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla ilgili soruşturmalar bulunan ve uzun süredir yurt dışında firari olarak yaşayan Cafer Mahiroğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan kirli iddialarına karşı parti yönetiminden hamle gecikmedi.

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Mahiroğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı iddialara tepki gösteren Sönmez, suç duyurusunun “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “iftira” suçlamaları kapsamında yapılacağını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Cafer Mahiroğlu hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘iftira’ suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

"MAHİROĞLU'NUN BU FIRSATI DEĞERLENDİRECEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkında ’rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülen ve yurt dışında firari olduğu bilinen Cafer Mahiroğlu isimli şahsın, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı mesnetsiz iddialar karşısında hukuki süreç başlatılacaktır. Söz konusu açıklamalar nedeniyle Cafer Mahiroğlu hakkında, ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ’iftira’ suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır."dedi.

Sönmez,"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla hukuki haklarımızın sonuna kadar kullanılacağını bildiririz. CHP Genel Başkanının tehdit, şantaj ve iftiralarla teslim alınamayacağını idrak edemeyen bu şahsı, ortaya attığı mesnetsiz iftiraları ispatlamak üzere yargı önünde hesaplaşmaya davet ediyoruz. Ülkesine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine güvendiğini söyleyen Cafer Mahiroğlu’nun, vatan hasretinin sona ermesi için bu fırsatı değerlendireceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Halktv’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu kimdir?
Halktv’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu kimdir?

Medya

Halktv’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu kimdir?

CHP’li belediyelerde milyonluk ihale skandalı! Cafer Mahiroğlu’nun adı rüşvet çarkının merkezinde!
CHP’li belediyelerde milyonluk ihale skandalı! Cafer Mahiroğlu’nun adı rüşvet çarkının merkezinde!

Gündem

CHP’li belediyelerde milyonluk ihale skandalı! Cafer Mahiroğlu’nun adı rüşvet çarkının merkezinde!

Böyle ifşa oldu: Mahiroğlu’nun ihale ağına neşter!
Böyle ifşa oldu: Mahiroğlu’nun ihale ağına neşter!

Gündem

Böyle ifşa oldu: Mahiroğlu’nun ihale ağına neşter!

Halk TV soruşturmasında sıcak gelişme
Halk TV soruşturmasında sıcak gelişme

Gündem

Halk TV soruşturmasında sıcak gelişme

Firari Mahiroğlu’nun sesi kesildi
Firari Mahiroğlu’nun sesi kesildi

Spor

Firari Mahiroğlu’nun sesi kesildi

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga: Gözaltılar var
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga: Gözaltılar var

Gündem

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni dalga: Gözaltılar var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

CHP'DE BABİL KULESİ MANZARASI: HERKES AYRI DİLDEN KONUŞUYOR! Bir zamanlar aynı siyasi çatı altında buluşanların bugün birbirlerine karşı verdikleri mücadeleyi izlerken insanın aklına Babil Kulesi hikâyesi geliyor. Rivayete göre Babil Kulesi'nin inşasında insanlar bir süre sonra birbirlerinin dilini anlayamaz hâle gelmiş, ortak bir amaç etrafında birleşemez olmuşlardı. Bugün CHP'de yaşananları izlerken bu hikâyeyi hatırlamamak mümkün mü? Bir tarafta eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta mevcut yönetim, öte tarafta parti içindeki farklı gruplar, televizyon kanalları ve siyasi yorumcular... Herkesin kendisine göre bir hesabı, bir savunması, bir iddiası var. Dün aynı safta duranlar bugün birbirlerine söz yetiştiriyor. Birbirlerini savunması beklenenler, birbirleri hakkında hukuki süreç başlatmaktan söz ediyor. Son olarak Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Kılıçdaroğlu hakkındaki açıklamaları üzerine CHP kanadından suç duyurusu yapılacağının duyurulması, bu iç hesaplaşmanın geldiği noktayı bir kez daha gösterdi. Demek ki mesele artık yalnızca iktidar-muhalefet mücadelesi değil; aynı siyasi gelenekten gelenlerin kendi aralarındaki mücadeleye dönüşmüş durumda. Peki, bu kavganın sebebi ne? Koltuk mu, güç mü, geçmişin hesapları mı, yoksa siyasi geleceğe ilişkin çıkar çatışmaları mı? Elbette bunların cevabını ilgili kişiler vermeli. Ancak vatandaşın gördüğü manzara hiç de iç açıcı değil. Parti içerisindeki ayrışmalar, televizyon ekranlarına da yansımış durumda. Dün aynı siyasi çizgiyi savunan ekranların bugün kimin yanında, kimin karşısında duracağı tartışılıyor. Bir gün birini savunanlar ertesi gün başka bir ismi hedef alabiliyor. Siyasetin doğrular ve yanlışlar üzerinden değil, kişilere ve gruplara göre şekillendiği bir anlayışın topluma verebileceği ne olabilir? Belediyeler cephesinde de kamuoyuna yansıyan yolsuzluk, rüşvet ve ihale iddiaları var. Bazı belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Elbette hukuk herkese eşit uygulanmalı, kimse mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilmemelidir. Ancak siyasi kimliği ne olursa olsun, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığı sorusu da cevapsız bırakılmamalıdır. Siyasetçinin görevi milletin emanetini korumaktır. Belediye başkanlığı bir servet edinme kapısı, kamu ihaleleri birilerine menfaat sağlama aracı, siyasi makamlar da dokunulmazlık zırhı değildir. Üstelik kamuoyuna yansıyan siyasi tartışmalar yalnızca para ve ihale iddialarıyla sınırlı değil. Kara para, taciz, cinsel istismar ve benzeri ağır suçlamalar da zaman zaman siyaset gündemine taşınıyor. Bu iddiaların her biri hukuk önünde araştırılmalı, gerçek neyse ortaya çıkarılmalıdır. Hiç kimse mensubu olduğu partinin gücünü arkasına alarak hesap vermekten kaçmamalıdır. Şunu da sormak gerekiyor: Bir siyasi hareket, kendi içerisindeki sorunları çözmek yerine sürekli birbirini suçlamakla nereye varabilir? Vatandaşa ekonomik sıkıntılardan, adaletten, eğitimden, ahlaktan ve ülkenin geleceğinden söz edecek olanların önce kendi evlerinin önünü temizlemesi gerekmez mi? Muhalefet olmak, yalnızca iktidarı eleştirmek değildir. Muhalefet olmak, alternatif üretmek, güven vermek, temiz siyaset yapmak ve milletin karşısına inandırıcı bir yönetim anlayışıyla çıkmaktır. Bir partinin televizyonu başka, belediyesi başka, genel merkezi başka, eski genel başkanı başka telden çalıyorsa vatandaş hangi söze inanacak? Babil Kulesi'nde insanlar birbirlerinin dilini anlayamaz hâle gelmişti. Bugün CHP'de ise aynı siyasi çatı altında bulunanların birbirlerini anlamak bir yana, birbirlerine tahammül etmekte bile zorlandıkları bir manzara ortaya çıkıyor. Ancak bütün bu tartışmaların ötesinde unutulmaması gereken bir gerçek var: Türkiye'nin ihtiyacı, birbirleriyle kavga eden siyasetçiler değil; milletin derdiyle dertlenen, kamu malına göz dikmeyen, ahlaklı, dürüst ve hesap verebilir siyasetçilerdir. Kim yolsuzluk yapmışsa hesabını vermeli. Kim rüşvet almışsa hukuk önünde hesap vermeli. Kim iftira atmışsa onun da hesabı sorulmalı. Kim kamu kaynaklarını kendi çıkarı için kullanmışsa siyasi kimliğine bakılmaksızın gereği yapılmalıdır. Çünkü adaletin partisi, ideolojisi ve siyasi mensubiyeti olmaz. Son sözümüz şudur: Siyaseti bir çıkar mücadelesine, makamları şahsi ikbal kapısına, televizyon ekranlarını da parti içi hesaplaşmaların arenasına dönüştürenler şunu iyi bilmelidir: Millet artık kimin kiminle kavga ettiğinden çok, kimin kendisine hizmet ettiğine bakıyor. Babil Kulesi'nde diller karışmıştı; bugün siyasette ise çıkarlar, hesaplar ve koltuk kavgaları birbirine karışmış durumda. Milletin beklediği ise çok basit: Laf değil hizmet, gösteriş değil ahlak, ayrıcalık değil adalet!

Bahtsız bedevi

Ey millet şu parti içinde dönen tefrikalari dusunuyormusunuz goruyormusunuz bu zihniyet 100 yıl önce osmanliya neler yapmıştır Allah cc milletimize feraset versin vallahi billahi yorumlarda emekli kardeşlerimiz sitem ediyorlar haklı olanlarda var bunlar başa geçsin bırak zammı 5 yıl sonra maaşınız alamazsınız
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23