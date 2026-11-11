Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı! CHP'den firari Mahiroğlu'na suç duyurusu

Hakkında yürütülen "rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla ilgili soruşturmalar bulunan ve uzun süredir yurt dışında firari olarak yaşayan Cafer Mahiroğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan kirli iddialarına karşı parti yönetiminden hamle gecikmedi.

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Cafer Mahiroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Mahiroğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı iddialara tepki gösteren Sönmez, suç duyurusunun “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “iftira” suçlamaları kapsamında yapılacağını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Cafer Mahiroğlu hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘iftira’ suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır" dedi.

"MAHİROĞLU'NUN BU FIRSATI DEĞERLENDİRECEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkında ’rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamaları kapsamında soruşturma yürütülen ve yurt dışında firari olduğu bilinen Cafer Mahiroğlu isimli şahsın, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ortaya attığı mesnetsiz iddialar karşısında hukuki süreç başlatılacaktır. Söz konusu açıklamalar nedeniyle Cafer Mahiroğlu hakkında, ’halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ’iftira’ suçları kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır."dedi.

Sönmez,"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla hukuki haklarımızın sonuna kadar kullanılacağını bildiririz. CHP Genel Başkanının tehdit, şantaj ve iftiralarla teslim alınamayacağını idrak edemeyen bu şahsı, ortaya attığı mesnetsiz iftiraları ispatlamak üzere yargı önünde hesaplaşmaya davet ediyoruz. Ülkesine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine güvendiğini söyleyen Cafer Mahiroğlu’nun, vatan hasretinin sona ermesi için bu fırsatı değerlendireceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.