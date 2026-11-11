Ankara’da ilk defa yapıldı! Resmen servet kazandırıyor: Kilosu 1,5 milyon liradan kapış kapış satılıyor

Ercan Kabadayı, süreç boyunca kendisine bilgi ve manevi destek sağlayan Ziraat Mühendisi Sibel Karataş ile İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esmek'e teşekkür ederek, bahçenin bugünkü aşamaya gelmesinde katkılarının büyük olduğunu dile getirdi. Kabadayı, şunları kaydetti: "İlk başta biz bin metrekare civarı bir alanda başladık. O alandan sonra soğanlarımız bir hayli yükseldi, yavruladı. Bu sene yaklaşık 6 dönüm olmak üzere bir metrekareye çıkmış bulunmaktayız. Nasip olursa gelecekte tüm bu toprakları safranla doldurma hedefindeyiz. Dikim sıklığına ve şekline bağlı olmakla birlikte, soğanlarınızın toplam ağırlığı yani potansiyeline göre değişmekle birlikte en optimalini konuşacak olursak bir dönüme yaklaşık 300-400 kilo soğan dikilebilir. Gerçekten çiçek potansiyeli yüksek soğanlar olursa bunlar yaklaşık yarım kilo ile 1 kilo arasında kuru baharat ağırlığına erişebiliyorsunuz. Bu da şu an piyasada 900 bin lira ile 1,5 milyon lira arası satış görmekte. Her üründe olduğu gibi kalite standardına göre belirleniyor bu fiyat ama her halükarda geleneksel tarım ürünlerine göre çok daha katma değerli, getirili bir ürün."