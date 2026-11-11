Ankara’da ilk defa yapıldı! Resmen servet kazandırıyor: Kilosu 1,5 milyon liradan kapış kapış satılıyor
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geleneksel tarım kalıplarını kırarak kuraklığa dayanıklı katma değerli üretime yönelen girişimciler, tarlalarından adeta servet elde etmeye başladı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) resmi olarak kaydedilen safran üretimi 6 dönümlük alana ulaşırken, eylül ve ekim aylarında dikilen soğanların hasat edilen kırmızı iplikleri baharata dönüştürülüyor. Bir dönümden yaklaşık yarım kilo ile 1 kilogram arasında elde edilen ve kalitesine göre kilogram fiyatı 900 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen bu kıymetli baharat, üreticisine olağanüstü bir kâr marjı sunuyor.