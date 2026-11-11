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Ankara’da ilk defa yapıldı! Resmen servet kazandırıyor: Kilosu 1,5 milyon liradan kapış kapış satılıyor

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Ankara’da ilk defa yapıldı! Resmen servet kazandırıyor: Kilosu 1,5 milyon liradan kapış kapış satılıyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geleneksel tarım kalıplarını kırarak kuraklığa dayanıklı katma değerli üretime yönelen girişimciler, tarlalarından adeta servet elde etmeye başladı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) resmi olarak kaydedilen safran üretimi 6 dönümlük alana ulaşırken, eylül ve ekim aylarında dikilen soğanların hasat edilen kırmızı iplikleri baharata dönüştürülüyor. Bir dönümden yaklaşık yarım kilo ile 1 kilogram arasında elde edilen ve kalitesine göre kilogram fiyatı 900 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen bu kıymetli baharat, üreticisine olağanüstü bir kâr marjı sunuyor.

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Foto - Ankara’da ilk defa yapıldı! Resmen servet kazandırıyor: Kilosu 1,5 milyon liradan kapış kapış satılıyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, ilk kez ÇKS kayıtlı olarak başlatılan safran üretimi, kısa sürede yaklaşık 6 dönümlük alana ulaştı. Eylül ve ekim aylarında toprağa dikilen safran soğanları, sonbaharda çiçek açarken, hasat edilen çiçeklerin kırmızı iplikleri tek tek ayıklanıp kurutularak baharata dönüştürülüyor. Bir dönümden yaklaşık 500 gram ile 1 kilogram arasında kuru safran elde edilebilirken, ürünün kilogram fiyatı kalitesine göre 900 bin lira ile 1,5 milyon lira arasında değişiyor.Üretici Ercan Kabadayı, 34 yaşında olduğunu ve Ankara'da doğup büyüdüğünü belirterek, hayatının farklı dönemlerinde Türkiye'nin birçok şehrinde yaşadığını, antrenörlük, emlakçılık ve oyunculuk gibi farklı alanlarda çalıştığını ve son olarak ziraat mühendisi olarak çiftçilik yaptığını anlattı.

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Foto - Ankara’da ilk defa yapıldı! Resmen servet kazandırıyor: Kilosu 1,5 milyon liradan kapış kapış satılıyor

Ailevi nedenlerle Gölbaşı ilçesine döndüğünü söyleyen Kabadayı, bölgede geleneksel tarımsal üretimin dışında neler yapılabileceğini ve memleketine nasıl katkı sağlayabileceğini araştırırken safran yetiştiriciliğine yöneldiğini belirterek, "Bölgemin iklim ve toprak verilerini çıkarttıktan sonra yağış miktarı, bunda iklim krizi, gelecekte kuraklık endişesi yaşamamızdan ötürü su istemeyen ama katma değeri, getirisi yüksek bir ürün aramaya başladığımızda karşımıza birkaç tane ürün çıktı. Bunlardan en başta Safran ilgimizi çok çekti. Çünkü Safran çok su istemeyen, baharatı dünyada çok kıymetli olan ve organik ve düzgün üretildiğinde çok yüksek kar marjalarıyla satılabilen bir baharat olduğunu keşfettik. Teoride bunun yapılabileceğini görmüş olsak da bir cesaret bunu deneyip, görmek, keşfetmek istedik. Bu riski alıp adıma attık. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Ankara'da en azından Çiftçi Kayıt Sistemi'nde resmi olarak biz başlattık. Bölgemize bu ürünü kazandırmanın gururuyla şu an karşınızdayım" dedi.

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Foto - Ankara’da ilk defa yapıldı! Resmen servet kazandırıyor: Kilosu 1,5 milyon liradan kapış kapış satılıyor

Ercan Kabadayı, süreç boyunca kendisine bilgi ve manevi destek sağlayan Ziraat Mühendisi Sibel Karataş ile İlçe Tarım Müdürü Mehmet Esmek'e teşekkür ederek, bahçenin bugünkü aşamaya gelmesinde katkılarının büyük olduğunu dile getirdi. Kabadayı, şunları kaydetti: "İlk başta biz bin metrekare civarı bir alanda başladık. O alandan sonra soğanlarımız bir hayli yükseldi, yavruladı. Bu sene yaklaşık 6 dönüm olmak üzere bir metrekareye çıkmış bulunmaktayız. Nasip olursa gelecekte tüm bu toprakları safranla doldurma hedefindeyiz. Dikim sıklığına ve şekline bağlı olmakla birlikte, soğanlarınızın toplam ağırlığı yani potansiyeline göre değişmekle birlikte en optimalini konuşacak olursak bir dönüme yaklaşık 300-400 kilo soğan dikilebilir. Gerçekten çiçek potansiyeli yüksek soğanlar olursa bunlar yaklaşık yarım kilo ile 1 kilo arasında kuru baharat ağırlığına erişebiliyorsunuz. Bu da şu an piyasada 900 bin lira ile 1,5 milyon lira arası satış görmekte. Her üründe olduğu gibi kalite standardına göre belirleniyor bu fiyat ama her halükarda geleneksel tarım ürünlerine göre çok daha katma değerli, getirili bir ürün."

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Foto - Ankara’da ilk defa yapıldı! Resmen servet kazandırıyor: Kilosu 1,5 milyon liradan kapış kapış satılıyor

Ercan Kabadayı, 1908 yılında Kastamonu'da 1 ton 600 kilogram safran üretildiğine ilişkin kayıtlara ulaştıklarını, Türkiye'deki mevcut üretimin ise yaklaşık 150-200 kilogram seviyesinde olduğunu bildirdi. Gölbaşı'nda küçük, orta ve büyük ölçekli yaklaşık 44 üreticinin bulunduğunu aktaran Kabadayı, safran üretimini kalitesini koruyarak yaygınlaştırmayı ve geçmişteki üretim seviyelerinin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

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