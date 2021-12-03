Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.tur heyecanı 2 Aralık Perşembe günü sona erdi. Kupada 5.tur heyecanı ise 28 Aralık’ta başlayacak. Futbolseverler ise Trabzonspor’un kimle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor’un rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor rakibi kim?

5. Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Kasımpaşa - Kocaelispor

Fatih Karagümrük - Bodrumspor

Kayserispor - Aksaray Belediye Spor

Sivasspor - Ankaragücü

Konyaspor - Ümraniyespor

Trabzonspor - Boluspor

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

Göztepe - Samsunspor

Hatayspor - Menemenspor

Antalyaspor - Giresunspor

Fenerbahçe - Afyonspor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

Gaziantep FK - Bursaspor

Galatasaray - Denizlispor

Beşiktaş - Altay