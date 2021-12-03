Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor rakibi kim?
Trabzonspor’un kupada rakibi kim? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi gerçekleşti. Trabzonsporlu taraftarlar bordo-mavililerin kimle eşleştiğini araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.tur heyecanı 2 Aralık Perşembe günü sona erdi. Kupada 5.tur heyecanı ise 28 Aralık’ta başlayacak. Futbolseverler ise Trabzonspor’un kimle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Trabzonspor’un rakibi kim oldu?
Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor rakibi kim?
5. Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Kasımpaşa - Kocaelispor
Fatih Karagümrük - Bodrumspor
Kayserispor - Aksaray Belediye Spor
Sivasspor - Ankaragücü
Konyaspor - Ümraniyespor
Trabzonspor - Boluspor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Göztepe - Samsunspor
Hatayspor - Menemenspor
Antalyaspor - Giresunspor
Fenerbahçe - Afyonspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Gaziantep FK - Bursaspor
Galatasaray - Denizlispor
Beşiktaş - Altay