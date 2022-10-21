Ziraat Türkiye Kupası kuraları çekildi! İşte Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Kurada Galatasaray, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile, Beşiktaş da Serik Belediyespor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Kurada Süper Lig’den Adana Demirspor, Galatasaray, Beşiktaş, Giresunspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, İstanbulspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Kayserispor yer aldı.

Mehmet Büyükekşi: "Türkiye Kupası’na çok değer veriyoruz"

Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "3. tur sonunda üst tura çıkan takımları tebrik ediyorum. 4. turdan başlayacak takımlara da başarılar dilerim. Türkiye Kupası’na çok değer veriyoruz. Futbolumuzun önemli marka değerlerinden biri. En alt ligden ve üst ligden takımların mücadele etmesinde bu turnuva önemli misyonu sağlıyor. Türkiye Kupası, futbol bayramı. Sürpriz sonuçların alınabildiği bir turnuva. Futbolumuzun en değerli şampiyonluklarından birini almak için mücadele edildiği bir turnuva. TFF olarak tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye Kupası’nın değerini ileriye taşımak istiyoruz. Dünyada da izlenebilecek bir turnuva olması için elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.



Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu’nda eşleşmeler şöyle:

Alanyaspor - Sakaryaspor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

Fatih Karagümrük - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Gaziantep Futbol Kulübü - Belediye Kütahyaspor

Giresunspor - Ankaraspor

MKE Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Galatasaray - Yeşilyurt D.Ç. Ofspor

Göztepe - Bucaspor 1928

Samsunspor - Adanaspor

Antalspor - Penkdikspor

Ümraniyespor - Efeler 09 Spor Futbol Kulübü

Çaykur Rizespor - Kırklarelispor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Manisa Futbol Kulübü - 23 Elazığ Futbol Kulübü

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Altınordu - Bodrumspor

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

Boluspor - Tarsus İdman Yurdu

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Eyüpspor - Düzce Cam Düzcespor

Kasımpaşa - 1461 Trabzon Futbol Kulübü

Kayserispor - Sivas Belediyespor

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Erzurumspor Futbol Kulübü - Esenler Erokspor



