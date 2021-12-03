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Spor Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim?

Galatasaray kupada kimle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi bugün gerçekleşti. Futbolseverler Galatasaray’ın kemle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray’ın kupa maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:22:00 -
Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim?

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi bugün gerçekleşti. Galatasaraylı taraftarlar takımlarının kimle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray kimle eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim?

5. Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Kasımpaşa - Kocaelispor

Fatih Karagümrük - Bodrumspor

Kayserispor - Aksaray Belediye Spor

Sivasspor - Ankaragücü

Konyaspor - Ümraniyespor

Trabzonspor - Boluspor

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

Göztepe - Samsunspor

Hatayspor - Menemenspor

Antalyaspor - Giresunspor

Fenerbahçe - Afyonspor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

Gaziantep FK - Bursaspor

Galatasaray - Denizlispor

Beşiktaş - Altay

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