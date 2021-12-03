Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim?
Galatasaray kupada kimle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi bugün gerçekleşti. Futbolseverler Galatasaray’ın kemle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray’ın kupa maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi bugün gerçekleşti. Galatasaraylı taraftarlar takımlarının kimle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray kimle eşleşti?
Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim?
5. Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Kasımpaşa - Kocaelispor
Fatih Karagümrük - Bodrumspor
Kayserispor - Aksaray Belediye Spor
Sivasspor - Ankaragücü
Konyaspor - Ümraniyespor
Trabzonspor - Boluspor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Göztepe - Samsunspor
Hatayspor - Menemenspor
Antalyaspor - Giresunspor
Fenerbahçe - Afyonspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Gaziantep FK - Bursaspor
Galatasaray - Denizlispor
Beşiktaş - Altay