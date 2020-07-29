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Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, kupayı kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 23:32:42 -
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, kupayı kazandı.
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