Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Medipol Başakşehir’i mağlup eden Beşiktaş, 10 yıl sonra adını finale yazdırdı. 17 Mart Çarşamba günü ise Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarı final maçı oynanacak. Karşılaşmanın sonucunda Beşiktaş’ın finaldeki rakibi belli olacak. Peki, Türkiye Kupası final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maç saati kaç?

Futbolseverler şimdiden Türkiye Kupası finalinin ne zaman hangi statta oynanacağını araştırmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2021 yılı Türkiye Kupası final programını henüz açıklamadı. TFF’nin kupa finalinin ne zaman nerede oynanacağını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.