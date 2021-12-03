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Spor Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe rakibi kim?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe rakibi kim?

Fenerbahçe kupada kimle eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.tur kura çekimi gerçekleşti. Futbolseverler Fenerbahçe’nin kimle eşleştiğini araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:27:00 -
Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe rakibi kim?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.tur heyecanı aralık ayının sonunda başlayacak. Kupada 4.tur maçları 2 Aralık Perşembe akşamı tamamlandı. 5.tur kuraları ise bugün çekildi. Peki, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe rakibi kim?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.

Son şampiyon Beşiktaş Süper Lig'in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'la, Galatasaray Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti

Tek maç eleme usulüne göre, 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Kasımpaşa- Kocaelispor

VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

Trabzonspor-Beypiliç Boluspor

Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969

Göztepe-Yılport Samsunspor

Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor

Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adana Demirspor-Ankaraspor

Gaziantep Futbol Kulübü- Bursaspor

Galatasaray-Altaş Denizlispor

Beşiktaş-Altay

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