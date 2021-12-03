Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakibi kim?
Beşiktaş kupa rakibi | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura çekimi gerçekleşti. Peki, Beşiktaş kupada kimle rakip oldu?
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur eşleşmeleri bugün belli oldu. Peki, Beşiktaş’ın rakibi kim oldu?
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş rakibi kim?
5. Eleme Turu'nda; geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Türkiye Kupası eşleşmeleri:
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Beşiktaş - Altay
Galatasaray-Altaş Denizlispor
Demir Grup Sivasspor - Ankaragücü
Adana Demirspor - Ankaraspor
Göztepe - Yılport Samsunspor
Hatayspor - Menemenspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Fatih Karagümrük - Bodrumspor