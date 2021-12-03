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Spor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur takımları kimler hangileri?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur takımları kimler hangileri?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Peki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor rakibi kim oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 12:03:00 - 2021-12-03 12:11:15
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur takımları kimler hangileri?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Peki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da rakibi belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor

- Mardin 1969 Spor

- Altaş Denizlispor

- Kocaelispor

- Menemenspor

- Boluspor

- Ankaragücü

- Samsunspor

Fenerbahçe - Afyonspor

- Ankaraspor

- Altay

- Giresunspor

- 68 Aksaray Belediyespor

- Bodrumspor A.Ş.

- Bursaspor

- Ümraniyespor

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur takımları

Bandırmaspor

Kasımpaşa

Afjet Afyonspor

Mardin 1969 Spor

Bursaspor

Altay

Bodrumspor

Adana Demirspor

Antalyaspor

68 Aksaray Belediyespor

Ankaraspor

Boluspor

Denizlispor

Samsunspor

Fatih Karagümrük

Kocaelispor

Alanyaspor

Kayserispor

Hatayspor

Ümraniyespor

GZT Giresunspor

Menemenspor

MKE Ankaragücü

Yeni Malatyaspor

Göztepe

Konyaspor

Gaziantep FK

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