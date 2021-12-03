Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur takımları kimler hangileri?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Peki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor rakibi kim oldu?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Peki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor rakibi kim oldu?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da rakibi belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
- Mardin 1969 Spor
- Altaş Denizlispor
- Kocaelispor
- Menemenspor
- Boluspor
- Ankaragücü
- Samsunspor
Fenerbahçe - Afyonspor
- Ankaraspor
- Altay
- Giresunspor
- 68 Aksaray Belediyespor
- Bodrumspor A.Ş.
- Bursaspor
- Ümraniyespor
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur takımları
Bandırmaspor
Kasımpaşa
Afjet Afyonspor
Mardin 1969 Spor
Bursaspor
Altay
Bodrumspor
Adana Demirspor
Antalyaspor
68 Aksaray Belediyespor
Ankaraspor
Boluspor
Denizlispor
Samsunspor
Fatih Karagümrük
Kocaelispor
Alanyaspor
Kayserispor
Hatayspor
Ümraniyespor
GZT Giresunspor
Menemenspor
MKE Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
Göztepe
Konyaspor
Gaziantep FK