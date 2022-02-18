Ziraat Türkiye Kupası 2022 çeyrek final ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları ne zaman?
2022 Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuralarının çekilmesinden sonra gözler çeyrek final maçına çevrildi. 2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman oynanacak? sorusu futbol severlerin merak ettiği konulardan biri. Son 16 turu mücadelelerinin sona ermesinin ardından gözler çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek? 2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri? gibi soruların detayları haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın çeyrek finale kaldığı Ziraat Türkiye Kupasında maçlar Şubat ayında oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 2022 çeyrek final ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
1 Mart Salı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)
2 Mart Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
3 Mart Perşembe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
Ziraat Türkiye Kupası 2022 çeyrek final maçları hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları A Spor'da canlı yayınlanacak.