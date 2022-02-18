Ziraat Türkiye Kupası 2022 çeyrek final ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın çeyrek finale kaldığı Ziraat Türkiye Kupasında maçlar Şubat ayında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 2022 çeyrek final ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

1 Mart Salı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)

2 Mart Çarşamba Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

3 Mart Perşembe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

Ziraat Türkiye Kupası 2022 çeyrek final maçları hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları A Spor'da canlı yayınlanacak.