Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Gaziantep FK, Dyorex Boluspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Gaziantep FK, Dyorex Boluspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
25. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında orta sahadan topu alan Mustafa Eskihellaç, ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Selmani'de kaldı.
38. dakikada ev sahibi takımın atağında Maxim'in pasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
42. dakikada Gaziantep FK'nın golü geldi. Ceza sahası içinde Batuhan İşçiler, topa eliyle müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
65. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan korner atışını kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
86. dakikada Dyorex Boluspor'un golü geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in ara pasında topu önünde bulun Markovic, sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
Karşılaşmayı Gaziantep FK 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.