Ziraat Katılım’ın tarıma desteği sektöre finansman akışını hızlandıracak

Türkiye bankacılık sektörü, çiftçinin ve üreticinin ihtiyaçlarını karşılamak için elini taşın altına koyuyor. Sektörü inovatif ürünlerle buluşturan Ziraat Katılım da tarıma güç katıyor. Bankanın da çiftçinin ve üreticinin para teminini kolay kılmasıyla tarıma ilginin daha da artacağı öngörülüyor. Ziraat Katılım, Türkiye’de tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacını karşılayan ilk katılım bankası konumunda.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre geçen yılın sonu itibarıyla finans sektörünün tarım alanında faaliyet gösteren şirketlere toplamda sağladığı kredi desteği 334 milyar 278.2 milyon liraya ulaştı. Söz konusu rakam 2021 sonunda 166 milyar 680.4 milyon lira düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir senede tarımsal üretime verilen kredi desteğinin iki katına çıktığına işaret etti.

Pek çok paket var

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Paylaştıkça daha fazlası” ilkesiyle tarım finansmanında Cumhurbaşkanı Kararı’yla yer aldıklarını söyledi. Banka adına uygun bir biçimde tüm şubelerinde kullandırmaya başlayacakları finansmanlarla tarımda var olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Özdemir, şunları dile getirdi: “Ülkemizde ilk kez bir kamu katılım bankası olarak devlet destekli finansmanlarımızı halkımızın hizmetine sunmaktayız. Tarım ekosistemi içerisinde yer alan büyükbaş-küçükbaş hayvan besiciliği, arıcılık, kanatlı sektörü, yem bitkisi üretimi, fidan üretimi, süs bitkisi üretimi, stratejik bitkisel üretim, traktör, biçerdöver, tarım makineleri parkı, modern basınçlı sulama sistemi, arazi alımı, lisanslı depoculuk, soğuk hava deposu, su ürünleri sektörü, tarımsal ürünlerin işlenmesi, geleneksel hayvansal üretim, sığır yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, özel ormancılık ve tarımsal güneş enerjisi yatırımı gibi alanlarda devlet destekli olarak finansman paketlerimizi vatandaşlarımıza sunmaya başladık.”

Çiftçilerin yanlarındayız

Özdemir, her türlü tarımsal girdinin finansmanı için diğer katılım bankacılığı yöntemlerini kullanarak da çiftçilere destek vereceklerini kaydederek, “Katma değerli üretimi desteklemeyi ve tarım ekosisteminde sürdürülebilirliğe katkı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Tarım sektörünün tüm paydaşlarıyla şubeleri vasıtasıyla güçlü iletişim kuracaklarını belirten Özdemir, çalışanlarının sahada üreticilerin yanlarında olacaklarına işaret etti. En uygun koşullarda finansal destek vermek için ellerinden geleni yapacaklarına dikkat çekti.

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