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Ekonomi Ziraat Katılım'ın 500 milyon dolarlık sukuk ihracına 5 kattan fazla talep
Ekonomi

Ziraat Katılım'ın 500 milyon dolarlık sukuk ihracına 5 kattan fazla talep

Yeniakit Publisher
2023-11-07 14:30:00 -
Ziraat Katılım'ın 500 milyon dolarlık sukuk ihracına 5 kattan fazla talep

Ziraat Katılım, Türkiye'de bir kamu katılım bankası tarafından yapılan ilk uluslararası sukuk ihracını gerçekleştirirken, 500 milyon dolarlık sukuk ihracına 5 kattan fazla talep geldi.

Ziraat Katılım, ilk uluslararası sukuk ihracını başarıyla tamamladı.

500 milyon dolar tutarlı ihraç, Ortak Aracı Kurumlar (Joint Bookrunners) Dubai İslam Bankası, Emirates NBD Capital, HSBC ve Standard Chartered Bank tarafından Reg S formatında 31 Ekim'de gerçekleştirildi.

Türkiye'de bir kamu katılım bankası tarafından gerçekleştiren ilk uluslararası sukuk ihracına imza atmış olan Ziraat Katılım, Eylül 2021'den beri Hazine ve Maliye Bakanlığı ihraçları haricinde Reg S formatındaki ilk özel sektör ihracını da gerçekleştirmiş oldu.

Ziraat Katılım için güçlü bir ilk ihraç olarak nitelendirilen ve 24 farklı ülkeden 135 yatırımcının ilgi gösterdiği ihraca 5 kattan fazla talep geldi.

Ziraat Katılım ihracına gösterilen yoğun talep Türkiye'de sukuk piyasasının devam eden gelişimi açısından önemli bir adım teşkil ederken söz konusu işlem, 2023 yılında Türkiye'de gerçekleşen ihraçlara gelen en büyük talep oranını temsil ediyor.
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Sukuk ihracı ile Ziraat Katılım, fiyat, büyüklük ve yatırımcı çeşitliliği açısından hedeflenen sonuçlara da ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Ziraat Katılım'ın ilk sukuk ihracı, aynı zamanda bir kamu katılım bankası tarafından ihraç edilen ilk uluslararası sukuk olma özelliğini de taşıyor. Geleneksel ve İslami finans odaklı yatırımcılardan oluşan Avrupa ve Orta Doğu kaynaklı tabana yaygın ve güçlü bu talep, Ziraat Katılım'a ve genel olarak Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu kaynağın ülkemiz imalat sanayine katma değer sağlayacağına ve bundan sonra Türk bankalarının yurt dışında gerçekleştireceği sukuk ihraçlarına da örnek teşkil edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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