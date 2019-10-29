Ziraat Katılım’a üç ödül

Ziraat Katılım, uluslararası standartlarda başarılı kuruluşların ve çalışmaların değerlendirildiği Stevie Awards’ta üç ödüle birden layık görüldü. Banka; Avusturya Viyana’da gerçekleştirilen ödül töreninde bankacılık alanında gümüş, finansal hizmetler alanında bronz ve halk oylaması neticesinde verilen People Choice ödülünün sahibi oldu. Ziraat Katılım’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Reel ekonomiye olan katkısını artırarak devam ettiren kurumumuzun uluslararası alanda kazandığı bu ödüller, müşterilerine alternatif çözümler sunmak adına yoğun olarak sürdürdüğü araştırma ve geliştirme çalışmalarındaki motivasyonunu da yükseltecektir” denilerek, “Ziraat Katılım rakamsal büyümeye olduğu kadar katılım bankacılığı sektörünün toplam bankacılık piyasasından aldığı payın büyütülmesine; faizsiz ürün ve hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına yönelik faaliyetlerini sürdürecektir. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve müşterileri için sürekli değer üreterek, her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine öneren bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir” mesajı verildi.