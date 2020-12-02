Ziraat Katılım stratejik ürünlerde kâr-zarar ortaklığına gidiyor

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özdemir, 2020’nin Covid-19 gölgesinde geçtiğini belirtti. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının mart ayıyla birlikte Türkiye ekonomisine ve bankacılık sektörüne de yansıdığına işaret etti.

Ekonomiye büyük destek

Ekonomi yönetiminin politikaları doğrultusunda kamu katılım bankalarının ekonomiye ciddi destek verdiğini hatırlatan Özdemir, “Bu sayede finans sektörünün büyümesi de hız kazandı” dedi. Özdemir, şöyle devam etti: “Ziraat Katılım olarak 9 aylık dönemde aktiflerimiz yüzde 50’nin üzerinde büyüdü. Aktif büyüklüğümüz 54 milyar lirayı aştı. Aynı dönemde katılım finans sektörü de yüzde 50 civarında büyüme elde etti. Tüm bankacılık sektörüne bakıldığında aktif toplam yüzde 25 seviyelerinde artış gösterdi. Böylece katılım finans sektörü, tüm bankacılık sektörünün üzerinde büyüme sağladı. Bankacılık sektörü içindeki payımızı arttırdık. Ziraat Katılım olarak kullandırdığımız fonlar da yüzde 40 civarı artışla 40 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde fon toplama faaliyetlerimize daha fazla ağırlık verdik. Bu alanda da yüzde 67’lik artış yakaladık ve topladığımız fon 42 milyar lirayı aşmış oldu. Salgının tüm olumsuzluklarına rağmen 2020’yi kurum olarak iyi geçirmiş olarak görüyorum. Sene sonuna kadar da bu tempomuzu arttırarak devam ettireceğiz. Salgın ortamından çıktıktan sonra tempomuzu daha arttırarak 2021’de hem bankamızı büyütmeye devam edeceğiz hem de katılım finans sektörüne katkımızı sürdüreceğiz.”

Yüzde 15 hedefini geçebiliriz

Özdemir, katılım bankalarının finans sektöründen aldığı payın yüzde 7.5’i aştığını kaydetti. Bu oranı 2025’te yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerinin ifade eden Özdemir, şunları söyledi: “Bu tempoyla yüzde 15’i yakalayacağımızı hatta geçeceğimizi düşünüyorum. 6 katılım finans kurumu olarak 46 konvansiyonel bankayla yarışıyoruz. İnancından dolayı bankalarla çalışmayan vatandaşlarımıza katılım finans sistemi prensipleri doğrultusunda hizmet sunmak istiyoruz. Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın tasarruflarını değerlendirmeyi, ekonomiye kazandırmayı arzu ediyoruz. 2021 bunun örneklerini göreceğimiz bir yıl olacak.”

Mudaraba ön planda

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, fon kullandırımını borç finansmanı (murabaha, istisna, selem, iyne, icare) ve risk finansmanı (mudaraba, muşaraka) yöntemleriyle yaptıklarını anlattı. Stratejik ürünlere yönelik kâr-zarar ortaklığı projelerine yatırım yaptıklarının altını çizen Metin Özdemir, şöyle konuştu: “Ülkemizde üretimi az olan ya da hiç olmayan ürünlere yönelik projelere önem veriyoruz. İhracatı arttırmak, ithalatı azaltmak noktasında da amacımız var. İstihdamı korumak ve arttırmak amacımız da var. En önemlisi de pek çok firmamızın finansal ve kurumsal yönetim desteğine ihtiyaçları var. Bu konuda da bize başvuran her bir firmaya yardımcı oluyoruz. Öbür taraftan Türkiye’de girilmemiş niş alan bulmamız durumunda kâr-zarar ortaklığı yapabiliriz.”