Ziraat Bankkart, 16 yıllık Kupa Voley hasretine son verdi

Turnuvaya iddialı bir şekilde başlayan Ziraat Bankkart, yarı finalde güçlü rakibi İGSK karşısında adeta kusursuz bir oyun ortaya koydu. Sahaya disiplinli savunması ve etkili hücumlarıyla damga vuran ekip, mücadeleyi 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Bu galibiyet, takımın ne kadar formda ve kararlı olduğunun önemli bir göstergesi oldu.

Finalde ise rakip, Türk sporunun köklü kulüplerinden Galatasaray oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Ziraat Bankkart, setlerdeki üstünlüğünü koruyarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Oyunun kritik anlarında ortaya koyduğu soğukkanlı performans ve takım uyumu, zaferin en önemli anahtarlarından biri oldu.

Bu sonuçla birlikte Ziraat Bankkart, Kupa Voley’de 16 yıl sonra yeniden şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı zamanda sezon genelindeki istikrarlı performansını da perçinlemiş oldu. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselerek Türk voleybolunu başarıyla temsil eden ekip, bu kupayla birlikte sezonu unutulmaz bir başarı hikayesine dönüştürmenin ilk adımını attı.

Elde edilen bu büyük başarı, kulüp yönetimi, taraftar, teknik ekip ve oyuncuların uyum içinde yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak öne çıkarken, Ziraat Bankkart adına da önemli bir gurur kaynağı oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar;

“Ziraat Bankkart’ın Kupa Voley’de elde ettiği bu değerli şampiyonluk, sezon boyunca ortaya koyduğu yüksek performansın güçlü bir yansımasıdır. 16 yıl aradan sonra gelen bu kupa, azmin, disiplinin ve takım olma bilincinin en somut göstergesidir.

Takımımızın ligde şampiyonluk hedefi doğrultusunda sergilediği istikrarlı oyun ve Avrupa’da zirveye oynayan performansı, Ziraat Bankkart’ın yalnızca Türkiye’de değil uluslararası arenada da ne denli iddialı bir konuma ulaştığını ortaya koymaktadır. Bu başarı grafiğinin kupalarla taçlanması bizler için ayrıca kıymetlidir. En büyük hedefimiz CEV Şampiyonlar Ligi Kupasını ülkemize ilk defa getirmektir. Hem lig şampiyonluğunu kazanıp hem de Avrupa Şampiyonu olarak bu sezonu unutulmaz bir başarı hikayesine dönüştürerek tarih yazmak istiyoruz. Bu başarıları sürdürülebilir kılmak için alt yapıya yaptığımız yatırımları artırarak devam ettireceğiz.

Bu vesileyle sporcularımızı, teknik ekibimizi ve kulüp yönetimimizi yürekten tebrik ediyor; her koşulda takımımızın yanında olan değerli taraftarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Elde edilen bu başarıların, lig ve Avrupa şampiyonluklarıyla daha da ileri taşınacağına yürekten inanıyorum.

Ziraat Bankası olarak bundan sonra da Türk sporuna katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.