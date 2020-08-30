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Spor Ziraat Bankası Spor Kulübünde 40. yaş heyecanı
Spor

Ziraat Bankası Spor Kulübünde 40. yaş heyecanı

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi İlker Met: "Bu heyecan içerisinde geleceğin nice 40 yılının altyapısını hazırlıyoruz" - Başantrenör Medei: "40. yaşımızı kutladığımız sezonda 3 kulvarda mücadele edeceğiz" - Tecrübeli oyuncu Halil İbrahim Yücel: "Sezona iyi bir başlayıp sonunda da hedeflerimize ulaşmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-30 12:07:03 -
Ziraat Bankası Spor Kulübünde 40. yaş heyecanı

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türk voleybolunun önemli kulüplerinden Ziraat Bankası'nda, 40. yaş heyecanı yaşanıyor.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi İlker Met, İtalyan başantrenör Giampaolo Medei ve tecrübeli oyuncu Halil İbrahim Yücel, 40. yıl heyecanına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Bu heyecan içerisinde geleceğin nice 40 yılının altyapısını hazırlıyoruz." ifadesini kullanan İlker Met, genç voleybolcular için yapılan yeni tesisin inşaasının tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

Efeler Ligi'nde yine genç ve dinamik bir kadro ile mücadele edeceklerini vurgulayan Met, "Hedefimiz 40. yılımızı kupa ile taçlandırmak." dedi.


- Giampaolo Medei: "Yoğun bir maç takvimimiz olacak"


Sezon hazırlıklarına 1,5 ay önce başladıklarını belirten İtalyan başantrenör Giampaolo Medei, sezon öncesi süreci iyi değerlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Ankara'da hazırlık maçları oynadıklarını ifade eden Medei, "Eksiklerimizi ve iyi yaptığımız yönleri görmemiz açısından faydalı bir süreç oldu." diye konuştu.

Sezonun zorlu geçeceğini dile getiren Medei, şunları söyledi:

"40. yaşımızı kutladığımız sezonda 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Yoğun bir maç takvimimiz olacak. Kupa Volley maçları ile sezona başlayacağız. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan dinamik bir kadromuz var. Umarım hedeflerimiz doğrultusunda en iyi yerde sezonu tamamlayacağız."


- Halil İbrahim Yücel'in görüşleri


Tecrübeli oyuncu Halil İbrahim Yücel de sezon öncesi hazır durumda olduklarını ifade etti.

İyi hazırlandıklarını vurgulayan Halil İbrahim, 40. yaşlarını kutladıkları sezona iyi başlayıp, sonunda da hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Halil İbrahim, sakatlıksız ve sağlıklı bir sezon dileyerek sözlerini tamamladı.


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