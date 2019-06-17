Ziraat Bankası son dakika Enflasyona Endeksli Konut Kredisi nedir? Ziraat Bankası konut kredisi oranları

Hükümet konut sektörünü canlandırmak için pek çok adımların yanında vatandaşlara uygun fiyatlarda ve daha uzun vadelerde konut sahibi olmak için imkanlar oluşturmaya devam ediyor. Konut almak isteyen vadandaşlara Ziraat Bankası, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' ürününü bugün itibarıyla kullanıma sundu. Vatandaşlar konut alımında faize bulaşmadan bütçelerine uygun olarak ev almak için faizsin finans kuruluşlarının oranlarının düşürülmesini bekliyor.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kredi oranı müşteriler tarafından kredi kullandırım aşamasında seçilecek periyotlarda (6 veya 12 aylık), enflasyon oranına göre dönemsel olarak güncellenecek. Bu ürünle satın alınacak konutun yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenebilecek."