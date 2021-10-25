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Ekonomi Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank faizleri ne kadar indirdi?
Ekonomi

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank faizleri ne kadar indirdi?

Ziraat Bankası faizi ne kadar indirdi? Halkbank faiz indirimi yaptı mı? Vakıfbank ne kadar faiz indirimi yaptı? soruları Merkez Bankası’nın faizleri 2 puan indirmesi sonrası merak ediliyordu. Merkez Bankası faizleri indirmesi sonrası vatandaşın yüzü güldürecek son dakika gelişemleri yaşandı. Kamu bankası olarak bilinen Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank faiz indirimine gitti. Peki Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank faizleri ne kadar indirdi?

Yeniakit Publisher
2021-10-25 14:19:00 - 2021-10-25 14:19:49
Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank faizleri ne kadar indirdi?

Merkez Bankası'nın politika faizini 2 puan indirmesinin ardından kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kurumsal kredi faiz oranlarında indirime gitti.

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank faizleri ne kadar oldu?

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilen açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

 

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