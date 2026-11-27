Diyarbakır'da mağara bulunmuştu! Hepsi İstanbul'a gönderildi!
Silvan ilçesi kırsalında bir mağarada bulunan çok sayıda insana ait kafatası, Adli Tıp Kurumu'nda incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Silvan ilçesi kırsalında bir mağarada bulunan çok sayıda insana ait kafatası, Adli Tıp Kurumu'nda incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulunduğuna ilişkin 23 Kasım'da yapılan ihbar üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
9 KAFATASI VE ÇOK SAYIDA KEMİK BULUNDU Soruşturma kapsamında görevlendirilen iki cumhuriyet savcısının nezaretinde 24 Kasım'da yaklaşık 20 metre derinliğinde olan ve 3 katmandan oluşan mağarada İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin katılımıyla keşif yapıldı. Keşif sonucu, 9 kafatası ile kafataslarına ait olduğu değerlendirilen 36 kemik parçası ve çok sayıda kemik bulundu.
KEMİKLER İNCELENMEK ÜZERE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ Toplanan kafatasları ile kemikler, yapılan tasnifin ardından İstanbul'a gönderildi.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak rapor, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına eklenecek.
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