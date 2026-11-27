9 KAFATASI VE ÇOK SAYIDA KEMİK BULUNDU Soruşturma kapsamında görevlendirilen iki cumhuriyet savcısının nezaretinde 24 Kasım'da yaklaşık 20 metre derinliğinde olan ve 3 katmandan oluşan mağarada İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin katılımıyla keşif yapıldı. Keşif sonucu, 9 kafatası ile kafataslarına ait olduğu değerlendirilen 36 kemik parçası ve çok sayıda kemik bulundu.