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Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi büyüyor

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf:- "Genç Çiftçi Akademisi Ankara, Adana, Bursa ve Şanlıurfa’da düzenlenecek eğitim programları için başvuru almaya devam ediyor. İlk mezunlarına sertifika vermeye başladık"

22 Şubat 2019 Cuma 15:48
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi büyüyor

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, "Genç Çiftçi Akademisi, Ankara, Adana, Bursa ve Şanlıurfa’da düzenlenecek eğitim programları için başvuru almaya devam ediyor. İlk mezunlarına sertifika vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada ülke gençlerinin tarıma olan ilgisini arttırmak, tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak amacıyla, banka tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nin büyüdüğü belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin Ankara, Adana, Bursa ve Şanlıurfa’da düzenlenecek eğitim programları için başvuru almaya devam ettiklerini ve ilk mezunlarına sertifika vermeye başladıklarını ifade etti.

Mevcut illerde süt sığırı yetiştiriciliği için başvuru kabul etmeye devam ettiklerini belirten Pişmaf, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde başlatacağımız eğitimler için Antalya, İzmir, Kayseri, Kırşehir ve Tekirdağ için de başvuru toplamaya başladık. Bu illerdeki eğitimlerimizi de üniversitelerimizin iş birliği ile kısa süre içerisinde başlatacağız. Eğitim merkezlerimiz bu iller olmakla birlikte, gençlerimiz farklı şehirlerden de bu eğitimlere katılabilirler.
Eğitim konuları da arttırıldı. Süt sığırı yetiştiriciliğinin yanı sıra, sığır besiciliği, koyun ve keçi yetiştiriciliği, örtüaltı tarımı, mantar yetiştiriciliği ile ilgili düzenleyeceğimiz programlar için de başvuru almaya başladık. Bu yıl içerisinde, iş birliği yapılan üniversiteleri ve programdaki üretim konularını arttırarak Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ni daha da yaygınlaştıracağız."

Pişmaf, tamamen ücretsiz olan Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi'nin, ihtiyaç duyan katılımcılara ücretsiz konaklama imkanı sağladığı ve günlük yemek giderlerine de önemli katkı yaptığını belirtti.

Katılımcıların ayrıca eğitim süresi boyunca ücretsiz olarak hayat ve sağlık sigortasına da sahip olduğunun altını çizen Pişmaf, "Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ne 18-30 yaş arasında olan, asgari lise mezunu gençler katılabiliyor. Program hakkında detaylı bilgilere ve başvuru sayfasına https//www.ziraatbank.com.tr/tr/girişimci/tarim adresinden ulaşılabiliyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:48
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