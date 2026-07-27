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Dünyanın öbür ucunu bile karıştırdık... Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dünyanın öbür ucunu bile karıştırdık... Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu

Dünyanın öbür ucunu bile karıştırdık... Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu

#1
Foto - Dünyanın öbür ucunu bile karıştırdık... Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu

Japonya'ya göç eden ve Kars ile Ordu'nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları belirtilen iki aile arasında gece saatlerinde sokak ortasında çıkan şiddetli kavga amatör kameralara yansıdı. Tarafların birbirine sopalar ve trafik konileriyle saldırdığı anlarda, olayı izleyen yerel halkın şaşkınlık ve gülüşmeleri dikkat çekti. Uzak Doğu'nun sakinliğiyle bilinen sokakları, bu kez gurbetçi iki ailenin şiddetli hesaplaşmasına sahne oldu.

#2
Foto - Dünyanın öbür ucunu bile karıştırdık... Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu

Olayın yaşandığı gece saatlerinde, işlek bir caddede karşı karşıya gelen kalabalık grup arasındaki tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Kavga sırasında taraflar ellerine geçen her türlü nesneyi silah olarak kullandı. Görüntülerde uzun sopaların kullanıldığı, kırmızı trafik konilerinin fırlatıldığı ve hatta park halindeki bisikletlerin devrilerek arbedenin bir parçası haline geldiği net bir şekilde görülüyor. Yaklaşık 15-20 kişinin karıştığı kavgada, bazı şahısların yere düşmelerine rağmen acımasızca darp edilmeye devam edilmesi olayın ciddiyetini ve şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

#3
Foto - Dünyanın öbür ucunu bile karıştırdık... Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu

Olayın en dikkat çekici yanlarından biri ise çevredeki Japon vatandaşlarının tepkisi oldu. Kendi ülkelerinde bu tarz geniş çaplı sokak kavgalarına pek alışık olmayan yerel halk, bir yandan güvenli bir mesafede durup olayı cep telefonlarıyla kaydederken, diğer yandan yaşanan kaosu şaşkınlık ve gülüşmelerle karşıladı. Çevredekilerin bu rahat, meraklı ve yer yer alaycı tavrı, şiddet dolu anlarla büyük bir tezat oluşturdu.

#4
Foto - Dünyanın öbür ucunu bile karıştırdık... Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu

Aileler arasındaki bu sopalı kavganın asıl çıkış nedeni henüz tam olarak bilinmese de, görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının karıştığı bu tür şiddet olayları, ülkenin dışarıdaki imajı üzerinden yeni bir tartışma yarattı. Japon polisinin olaya müdahale edip etmediği veya herhangi bir gözaltı işlemi uygulanıp uygulanmadığı ise belirsizliğini koruyor.

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