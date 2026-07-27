Dünyanın öbür ucunu bile karıştırdık... Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu

Olayın en dikkat çekici yanlarından biri ise çevredeki Japon vatandaşlarının tepkisi oldu. Kendi ülkelerinde bu tarz geniş çaplı sokak kavgalarına pek alışık olmayan yerel halk, bir yandan güvenli bir mesafede durup olayı cep telefonlarıyla kaydederken, diğer yandan yaşanan kaosu şaşkınlık ve gülüşmelerle karşıladı. Çevredekilerin bu rahat, meraklı ve yer yer alaycı tavrı, şiddet dolu anlarla büyük bir tezat oluşturdu.