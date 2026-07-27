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Dünya CENTCOM’dan garip açıklama! Vuracak hedef kalmamış
Dünya

CENTCOM’dan garip açıklama! Vuracak hedef kalmamış

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CENTCOM’dan garip açıklama! Vuracak hedef kalmamış

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının, Hürmüz Boğazı çevresindeki bombalama harekatının askeri açıdan üst sınıra ulaştığı gerekçesiyle saldırıların durdurulmasını tavsiye ettiği öne sürüldü. İddiaya göre CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, hedeflerin büyük bölümünün tükendiğini belirterek ABD Başkanı Donald Trump’a yeni saldırılara gerek kalmadığını iletti.

Axios’a konuşan iki kaynağa göre CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Trump yönetimine Hürmüz çevresindeki saldırıların artık stratejik fayda üretmeyeceği yönünde değerlendirme sundu.

Cooper’ın, ABD’nin İran’a yönelik bombardımanlarının Tahran’ın ticari gemileri hedef alma kapasitesini önemli ölçüde zayıflattığını belirttiği ileri sürüldü.

Haberde, bombalamaların durdurulması tavsiyesinin Trump'a, hem askeri hem de sivil danışmanlar tarafından yapıldığı, bundan sonra özellikle havadan yapılacak saldırılarla "ek başarı elde edilecek hedefin kalmadığının" vurgulandığı iddiasına yer verildi.

Trump, yaklaşık iki haftadır her gün ABD ordusunun sunduğu saldırı planlarını onaylıyor ve bu planlar Orta Doğu'daki yerel saate göre gece yarısı sularında hayata geçiriliyordu.

Başkan'ın cuma günkü saldırıları durdurma talimatı, önceki 13 gün boyunca her gün gerçekleşen saldırılara ne kadar ara verildiği hakkında tam bir netlik taşımıyor.

Cuma gecesi başkent Washington'da Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğinde konuşan Trump, İran'ın şu anda bir anlaşma yapmaya hazır olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı emrini onaylamamasıyla, Umman heyetinin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapmak için dün Tahran'a ulaşması yaklaşık aynı saatlere denk geliyor.

Öte yandan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'a saldırılara iki gündür ara veren Başkan Donald Trump'ın İran ile diplomatik görüşmelere "alan tanıdığını" söylemiş, Başkan'ın hala "tüm seçenekleri masada tuttuğunu" kaydetmişti.

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