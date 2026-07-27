Uzman isim tek tek anlattı: Diş sıkma buzdağının sadece görünen kısmıdır

Koca, "Diş sıkma (bruksizm), çoğu zaman yalnızca dişleri ilgilendiren bir sorun olarak değerlendirilse de güncel bilimsel veriler bunun çok daha karmaşık bir tablo olduğunu ortaya koyuyor. Stres, sinir sistemi, çene ve boyun kasları arasındaki fonksiyonel ilişki ile kas-iskelet sistemindeki biyomekanik dengesizlikler, diş sıkmanın ortaya çıkmasında ve devam etmesinde önemli rol oynayabiliyor" dedi.