Aracılar devreye girdi! Hürmüz düğümü çözülebilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran ile Washington arasında Pakistan ve Katar aracılığıyla aktif mesaj alışverişinin sürdüğünü açıkladı. Bekayi, buna rağmen ABD’nin son saldırılarıyla İran’ın diplomatik çabalarının son bir yıl içinde üçüncü kez “ihanete uğradığını” savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bölgede gerilimin azaltılması ve ABD ile yürütülen dolaylı temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avusturya merkezli ORF kanalına konuşan Bekayi, taraflar arasında mesaj trafiğinin devam ettiğini söyledi.

Taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında İran’ın Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik taahhütlerini 30 gün içinde yerine getirdiğini belirten Bekayi, buna rağmen ABD’nin sürenin dolmasını beklemeden yeni saldırılar düzenlediğini söyledi. Bekayi, Washington yönetiminin bu saldırıları meşrulaştırmak için bölgedeki ticari gemilere İran tarafından düzenlendiği öne sürülen saldırıları gerekçe gösterdiğini savundu. Bekayi, böylece İran’ın diplomatik çabalarının son bir yıl içinde üçüncü kez müzakereler sırasında düzenlenen saldırılarla ihanete uğradığını savundu. İranlı sözcü, ABD’nin mutabakat zaptı kapsamında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakma yükümlülüğünü de yerine getirmediğini söyledi.