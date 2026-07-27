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Spor Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak! Şampiyonlar Ligi’nde rövanş heyecanı başlıyor
Spor

Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak! Şampiyonlar Ligi’nde rövanş heyecanı başlıyor

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Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak! Şampiyonlar Ligi’nde rövanş heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda rövanş maçları 28 ve 29 Temmuz’da oynanacak. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü Gornik Zabrze’ye konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci eleme turunun kaderini belirleyecek rövanş maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci eleme turu maçları, yarın ve 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

 

Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.

Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

 

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): (0-1)

L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): (0-3)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): (1-1)

Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): (3-3)

 

Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): (0-4)

Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)

29 Temmuz Çarşamba:

Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: (0-1)

Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1)

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): (0-0)

 

Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): (4-1)

Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): (0-1)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): (1-2)

 

Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): (4-0)

S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): (2-0)

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