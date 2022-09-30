Emekli maaşı alan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar promosyon ödediğini araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası ne kadar promosyon veriyor?

Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Emekli maaşını taşıyana ne kadar promosyon var?

Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu kampanyasında güncellemeye gitti.

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilereler;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Promosyon başvurusunun nasıl yapılacağı merak ediliyor. Konu hakkında Ziraat Bankası'nın yaptığı açıklamada, "Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

Şubeler,

İnternet Şubesi,

Ziraat Mobil,

ATM'ler,

SMS

Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz” denildi?