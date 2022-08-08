Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022? Emekli maaşı Ziraat Bankası’na nasıl taşınır?

Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri emekliler tarafından bir hayli merak ediliyor. Yapı Kredi emekli promosyon, Akbank emekli promosyon, Garanti emekli promosyon, TEB emekli promosyon, Denizbank emekli promosyon, Halkbank emekli promosyon ile Vakıfbank emekli promosyon ücretlerinin yanında Ziraat emekli promosyon ücretleri 2022 de maaşını devlet bankası olan Ziraat Bankası’na taşımak isteyenlerce sorgulanıyor. Emekliler temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Buna göre en düşük emeli maaşı 3500 TL oldu. Emekli maaşını başta bankalara taşımak isteyen da ya yeni emekli olmuş ya da emekli olacaklar özellikle de Ziraat Bankası promosyon ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 2022 Ziraat Bankası emekli maaş taşıma promosyon ücretleri: