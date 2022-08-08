Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar 2022? Emekli maaşı Ziraat Bankası’na nasıl taşınır?
Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri emekliler tarafından bir hayli merak ediliyor. Yapı Kredi emekli promosyon, Akbank emekli promosyon, Garanti emekli promosyon, TEB emekli promosyon, Denizbank emekli promosyon, Halkbank emekli promosyon ile Vakıfbank emekli promosyon ücretlerinin yanında Ziraat emekli promosyon ücretleri 2022 de maaşını devlet bankası olan Ziraat Bankası’na taşımak isteyenlerce sorgulanıyor. Emekliler temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Buna göre en düşük emeli maaşı 3500 TL oldu. Emekli maaşını başta bankalara taşımak isteyen da ya yeni emekli olmuş ya da emekli olacaklar özellikle de Ziraat Bankası promosyon ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 2022 Ziraat Bankası emekli maaş taşıma promosyon ücretleri:
Ziraat Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? Son zamanlarda gündemden düşmeyen emekli promosyon ödemeleri için meraklı arayış sürüyor. 2022 Yılına ait emekli promosyonları, emekli maaş miktarlarına ve bankalara göre değişkenlik gösteriyor. Emekli Promosyonu 2022 ne kadar? Emekli promosyonu ne zaman ödenecek? soruları özellikle de temmuz emekli zammı sonrası merak ediliyor. Ziraat emekli promosyonu 2022 ne kadar?
Ziraat Bankası emekli maaşı promosyon ücreti 2022!
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerineZiraat Bankası'ndan;
1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli maaşı Ziraat Bankası'na taşıma nasıl yapılır?
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Ziraat Bankası'ndan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil,
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim merkezi
aracılığı ile yapabilirsiniz.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranarak onayları alınmaktadır.