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Ekonomi Ziraat Bankası emekli maaşlarına ne kadar promosyon yapıyor?
Ekonomi

Ziraat Bankası emekli maaşlarına ne kadar promosyon yapıyor?

Emekli maaşını taşıyanlara bankalar promosyon ödemesi yapıyor. Vatandaşlar Ziraat Bankası'nın ne kadar promosyon ödediğini araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Kime ne kadar promosyon ödemesi yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-10-11 20:59:00 -
Ziraat Bankası emekli maaşlarına ne kadar promosyon yapıyor?

Emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Son zam temmuz ayında gerçekleşti. Bu süreçle birlikte bankalar promosyon kampanyalarını yeniledi. Peki, Ziraat Bankası ne kadar promosyon veriyor?

Ziraat Bankası emekli maaşlarına ne kadar promosyon yapıyor?

Maaşlarını başka bir bankaya taşıyanlara üç yıllık sözleşme karşılığında promosyon ödemesi yapılıyor. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerine;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

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