Ziraat Bankası Basketbol Türkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu

Törende konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Bugün, Türk basketbolunun kurumsal gücünü, ortak değerlerini ve geleceğe dair vizyonunu yansıtan çok kıymetli bir iş birliğini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin en köklü ve en saygın kurumlarından biri olan Ziraat Bankası, Türkiye Kupası’nın isim sponsoru olarak ailemize katılıyor. Bu iş birliği, sadece bir sponsorluk anlaşması değil; Türk sporuna değer katan iki güçlü yapının ortak bir vizyon etrafında buluşmasının çok anlamlı bir göstergesidir. Köklü geçmişi, güçlü organizasyon yapısı ve artan marka değeriyle Ziraat Bankası Türkiye Kupası, imzaladığımız bu isim sponsorluğu ile birlikte değerini bir kez daha perçinlemiştir. Ziraat Bankası, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişiminde üstlendiği sorumlulukla, yalnızca bugüne değil geleceğe de yatırım yapan çok özel bir kurumdur. Spora ve özellikle basketbola verdiği destek de bu yaklaşımın en güçlü yansımalarından biridir.

Bizler için çok önemli bir nokta şudur:

Türkiye’de sporun büyümesinde ve başarısında yer alan markaların, sporu sadece bir iletişim alanı olarak değil; toplumun gelişimine ortak olunan bir değer alanı olarak görmesidir.

Bugün geldiğimiz noktada şunu çok net söyleyebiliriz: Spora yapılan yatırım yalnızca bir pazarlama faaliyeti değildir. Aynı zamanda toplumla, gençlerle, taraftarla ve spor kültürüyle kurulan güçlü bir bağdır; birlikte üretmenin ve ortak bir kültürü büyütmenin ifadesidir. Ziraat Bankası, bu anlayışı en doğru şekilde hayata geçiren, sporu sahiplenen ve ona gerçek anlamda değer katan markaların başında gelmektedir. Bu nedenle biz bu iş birliğini sadece bir marka ortaklığı olarak değil, Türk basketbolunun geleceğine yapılan çok kıymetli bir yatırım olarak görüyoruz.

Bu heyecanı ekran başındaki milyonlarla buluşturacak yayıncı kuruluşumuz A Spor’a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Türk basketboluna duydukları güven için, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sayın Alpaslan Çakar’a ve tüm Ziraat Bankası ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 kura çekiminin; kulüplerimiz, sporcularımız, taraftarlarımız ve basketbol camiamız adına hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpas lan Çakar ise konuşmasında, “Ziraat Bankası olarak, 162 yıllık köklü geçmişimizle, yalnızca finans sektöründe değil; sporun gelişmesi, yaygınlaşması ve toplumsal fayda üretmesi alanlarında da kalıcı katkılar sunmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Basketbol Türkiye Kupası’nın ana sponsoru olmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz.