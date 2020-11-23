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Gündem Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşanan yoğunluk böyle görüntülendi
Gündem

Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşanan yoğunluk böyle görüntülendi

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle kısıtlamalar hayatımıza yeniden girerken, Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşanan yoğunluk endişeye düşürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 20:24:00 -
Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşanan yoğunluk böyle görüntülendi

İstanbul'da Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkışı sırasında yoğunluk oluştu. Araç bekleyenlerin oluşturduğu kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor. Zincirlikuyu Metrobüs Durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar metrobüse binmek için uzun süre bekledi.

Son 24 saatte can kaybı 153

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 12 bin 511 oldu. 6 bin 713 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 453 bin 535'e ulaştı.

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