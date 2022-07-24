Zincirleri kırılan Ayasofya Camii'nde ilk hutbe! Erbaş'tan anlamlı dua

İslam aleminin 86 yıllık hasreti bir Cuma vakti vuslata erdi.

Hukuksuzca müze çevrilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından zincirleri kırılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020’de kılınan cuma namazı ile yeniden ibadete açıldı.

Tarihi ana tanıklık etmek isteyen yüz binlerce kişi camiye akın gitti, avlusunu da bahçesini de doldurdu.

O gün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinden 4 müezzin ezan okudu ve 350 bin kişi aynı anda namaz kıldı.

Erbaş minbere kılıçla çıkıp hutbe verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Osmanlı geleneği olarak minbere kılıçla çıkıp hutbe verdiği tarihi günün ikinci yılında ilk hutbe yeniden yayınlandı.

Başkan Erbaş, sosyal medyada ilk hutbeyi paylaştı ve şu dualarda bulundu:

2 yıl önce bugün #AyasofyaCamii kıyamlarımız, secdelerimiz, dualarımız ve sevinçlerimizle yeniden dolup taşmıştı.

İlahî! Bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle. Bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme Allah’ım!