Zincirleme kazaya neden olup olay yerinden kaçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Balabanlı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AF 3099 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ulaş yönetimindeki 35 KBJ 54 plakalı otomobil ve Y.G. idaresindeki 09 APM 775 plakalı otomobile çarptı. Kazada 35 KBJ 54 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ulaş hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan A.P. (50) ile 35 AF 3099 plakalı otomobildeki yolcu E.K. (27) ve 09 APM 775 plakalı aracın sürücüsü Y.G. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.