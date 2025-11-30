  • İSTANBUL
Yerel Zincirleme kazada araçlar hurdaya döndü
Yerel

Zincirleme kazada araçlar hurdaya döndü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zincirleme kazada araçlar hurdaya döndü

Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada Tofaş marka araç hurdaya dönerken, toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde Kuzguncuk Mahallesi Paşalimanı Caddesi'nde gerçekleşti. 67 LP 432 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen 34 NEC 241 plakalı aracı sollamak istediği sırada, karşı şeritten gelen 34 NLY 660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş marka araç adeta hurdaya döndü, iki araçta da ağır hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Kaza nedeni ile Üsküdar Beykoz sahil yolu bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

