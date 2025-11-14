  • İSTANBUL
Yerel Zincirleme kazada 3 yaralı
Zincirleme kazada 3 yaralı

Bolu–Mudurnu kara yolunda 3 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana gelirken, olayda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan B. yönetimindeki 10 AHT 185 plakalı otomobil, Yahya B. idaresindeki 14 ADG 138 plakalı araç ve Mustafa Ç.’nin kullandığı 06 BRH 717 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

 

Kaza nedeniyle üç araçta da maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

