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Yerel Zincirleme kaza: Yaralılar var
Yerel

Zincirleme kaza: Yaralılar var

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:06:00 -
Zincirleme kaza: Yaralılar var

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

A.B'nin kullandığı 46 HG 199 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda M.Y. idaresindeki 40 NB 235 plakalı otomobille çarpıştı. Arkadan gelen M.B. yönetimindeki 06 SC 187 plakalı otomobil de 46 HG 199 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlardaki K.İ. (27), M.B.B. (15), F.B. (50) ve E.B. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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