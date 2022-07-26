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Yerel Zincirleme kaza felaketi
Yerel

Zincirleme kaza felaketi

Nevşehir-Aksaray karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 01:25:00 -
Zincirleme kaza felaketi

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki 50 AP 115 plakalı kamyonet, Mustafa U. yönetimindeki 38 ACC 582 plakalı otomobile yandan çarparak karşı şeride savruldu. Karşı şeride geçen kamyonet, Hikmet K. yönetimindeki 01 DLR 95 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Ramazan K. ile otomobil sürücüsü Hikmet K. ve yanında yolcu olarak bulunan N.K. (36), N.E.K. (12) ve İ.E.K. (6) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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