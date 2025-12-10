  • İSTANBUL
Gündem
Gündem

Zincirleme kaza! 11 araç birbirine girdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Kars'ta gizli buzlanma nedeniyle 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kars’ta kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yollarda meydana gelen gizli buzlanma sonucu 11 aracın karıştığı zincirleme kazaya meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, karayolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

11 araç zincirleme kaza yaptı

Kaza, akşam saatlerinde merkez Şehitler Mahallesi Mihralibey Köprüsü çıkışında meydana geldi. Havanın soğumasının ardından köprü çıkışında oluşan gizli buzlanma sonucu aralarında hafif ticari araç, otomobil ve midibüsün de bulunduğu 11 araç zincirleme kaza yaptı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrol altına aldı.

Zincirleme kaza, şans eseri yaralanan olmadan atlatıldı. Araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

