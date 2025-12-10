  • İSTANBUL
Gündem İşte CHP bu! Ali Mahir Başarır'dan Suriye dansözlüğü
Gündem

İşte CHP bu! Ali Mahir Başarır’dan Suriye dansözlüğü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Akit TV’de Manşetlerin Dili programında Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın yıllar öncesindeki çelişkili açıklamalarını gündeme taşıdı. Alan, sosyal medyada 2021 yılına ait paylaşımında Başarır’ın Esed rejiminin zulmüne karşı Türkiye’nin adım atmasını alaya alarak TUGVA’yı hedef gösterdiğini hatırlatarak günümüzde yaptığı “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu topraklarda acının ve gözyaşının son bulması için var gücümüzle sesimizi yükseltiyoruz" diyerek, iktidara Suriye'ye talimat verme çağrısını eleştirdi.

Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında Murat Alan'ın dikkat çektiği bir konu, CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Suriye konusundaki çelişkili sosyal medya paylaşımları oldu. İki farklı tarihte yaptığı açıklamalar, parti içinde ve kamuoyunda tartışmaya neden oldu.

Ali Mahir Başarır, 26 Ekim 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda, Suriye'ye yönelik olası bir harekâta ilişkin sert ifadeler kullanmıştı.

Başarır, Türkiye'nin Esed zulmüne karşı harekete geçmek istediği bir dönemde:

"Suriye'ye savaşa komando marşı söyleyen TUGVA'cılar gitsin" dedi.

Bu birliğin "Başkomutanları da Bilal Erdoğan olsun" şeklinde bir yorum eklemişti.

 

2025 Paylaşımı: "Alevi Katliamına Dur Demek İçin Arsuz'dayız"

Ancak Ali Mahir Başarır'ın 2025 yılında yaptığı bir paylaşım, 2021'deki tavrıyla tamamen zıt bir duruş sergilediği şeklinde yorumlandı.

CHP Milletvekili, bu sefer "Suriye'de yaşanan Alevi katliamına dur demek için Hatay Arsuz'dayız" ifadelerini kullandı.

Başarır, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu topraklarda acının ve gözyaşının son bulması için var gücümüzle sesimizi yükseltiyoruz" diyerek, iktidara Suriye'ye talimat verme çağrısı yaptı.

Programa göre, bu açıklamayla Başarır'ın 2021'de Esed'e karşı çıkmaya tepki gösterirken, 2025'te katliamlara karşı durma pozisyonuna geçtiği belirtilerek bu durum "Suriye dansözlüğü" olarak nitelendirildi.

